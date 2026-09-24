Тарифы сразу на пять лет: Россиянам предложили единые правила для регулируемых отраслей

Федеральная антимонопольная служба разработала проект единого закона о тарифном регулировании. Он предусматривает переход к долгосрочному принципу: регулируемые тарифы предлагается устанавливать на срок не менее пяти лет. Проект размещён для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

Новые правила должны распространиться на все регулируемые сферы деятельности. Сейчас тарифное регулирование отдельно прописано в отраслевых законах — в частности, об электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, газоснабжении, обращении с отходами и естественных монополиях. ФАС предлагает объединить базовые принципы в одном системном законе.

Одним из ключевых механизмов должен стать метод эталонных расходов. В сочетании с долгосрочным установлением тарифов он, по оценке Федеральной антимонопольной службы, позволит сделать расчёты более прозрачными для потребителей и создать более предсказуемые условия для инвестиций в регулируемые отрасли.

Законопроект также устанавливает общие цели тарифного регулирования. Среди них — доступность регулируемых услуг для потребителей и поддержка развития конкуренции. Кроме того, документ должен определить права и обязанности участников таких правоотношений и разграничить полномочия федеральных и региональных органов регулирования.

При этом речь пока идёт именно о законопроекте: новые правила ещё не приняты и не вступили в силу. Документ проходит установленную процедуру обсуждения.

Ранее Life.ru сообщал, что ФАС исключила из тарифов ЖКХ 51 млрд рублей экономически необоснованных расходов. В службе заявляли, что контроль экономической обоснованности затрат позволяет в отдельных случаях добиваться снижения тарифов.