Пушкинский музей отреставрировал 45 произведений искусства специально для первой в России выставки, посвящённой маркизе де Помпадур — знаменитой фаворитке французского короля Людовика XV. Экспозиция «Маркиза де Помпадур. Триумф рококо» откроется 1 декабря в главном здании ГМИИ имени А. С. Пушкина в Москве. Посетителям покажут 350 экспонатов из 17 собраний, в том числе личные вещи маркизы и картины из её утраченной резиденции.

Как сообщили в Пушкинском музее, выставка позволит взглянуть на мадам де Помпадур не только как на королевскую фаворитку, но и как на одну из самых влиятельных женщин эпохи Просвещения, поддерживавшую художников, архитекторов и музыкантов.

По словам куратора выставки Анны Сулимовой, многие произведения впервые представят широкой публике. Среди них — предметы из личного собрания маркизы, книги из её библиотеки, рисунки, гравюры и шпалеры, созданные по её заказу.

Центральным экспонатом станет картина Карла Ван Лоо «Султанша, пьющая кофе», на которой маркиза изображена в восточном наряде. Когда-то полотно украшало Турецкую комнату в замке Бельвю — любимой резиденции де Помпадур, не сохранившейся до наших дней.

Также посетители увидят две работы Франсуа Буше — «Бегство в Египет» и «Рождество». Художник написал их по заказу маркизы для молельни в Версале.

Отдельную часть экспозиции посвятят рококо — художественному стилю XVIII века, тесно связанному с именем де Помпадур. Гости музея смогут увидеть предметы роскоши, украшения, элементы костюмов, мебель и декоративное искусство той эпохи.

Выставка также станет частью юбилейного, 45-го сезона международного музыкального фестиваля «Декабрьские вечера Святослава Рихтера». Его художественный руководитель Юрий Башмет подготовил программу с участием музыкантов из Испании, Италии, Франции и других стран. Прозвучат произведения от эпохи Людовика XV до современной академической музыки.

Экспозиция будет открыта до 14 марта 2027 года, а фестиваль «Декабрьские вечера» завершится 24 декабря 2026-го.

Ранее Life.ru рассказывал необычную историю маркизы де Помпадур, её отношений с Людовиком XV и превращения из королевской фаворитки в одну из влиятельнейших фигур французского двора. Она почти два десятилетия сохраняла влияние на монарха и участвовала в политической и культурной жизни страны.