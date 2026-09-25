Тело как у Брюса Ли и много денег: Боня раскрыла требования к будущему мужу

Виктория Боня раскрыла требования к мужчине, с которым готова построить семью. Одним из главных условий оказался доход: избранник должен зарабатывать больше неё, иначе, считает телеведущая, со временем он может начать чувствовать себя некомфортно рядом с ней.

«Мои последние двое отношений показали, что мужчина начинает тушеваться. Первое время он пыжится, делает вид, что это не важно. А потом ему начинает быть тяжело», — объяснила Боня в соцсетях.

Свои ежемесячные расходы телеведущая оценила примерно в €150 тысяч. При этом она подчеркнула, что не ждёт от мужчины полного содержания — ей важно, чтобы он сам не терялся на фоне её финансовых возможностей.

К внешности потенциального жениха требования оказались мягче. Рост, по словам Бони, принципиального значения не имеет, зато фигуру она хотела бы видеть примерно как у Брюса Ли в лучшие годы.

В списке пожеланий также оказались приятный запах, чувство юмора и честность. Сама телеведущая заявила, что в будущем рассчитывает родить ещё двоих детей и готова ради первых лет их жизни временно отказаться от походов в горы.

Кроме того, Боня уверена, что сможет помочь избраннику добиться заметного роста доходов. Каким образом она планирует устроить потенциальному супругу такой «финансовый буст», в приведённом фрагменте не уточняется.

В августе Боня уже рассказывала о состоятельном поклоннике из Москвы, который подарил ей кровать стоимостью около 14 млн рублей. По словам телеведущей, это молодой успешный бизнесмен, с которым она общается около двух лет.