Тигр сорвёт куш, а Крысе лучше затаиться: Китайский гороскоп удачи на неделю 14–20 сентября Оглавление Три главных везунчика недели по китайскому гороскопу Китайский гороскоп удачи с 14 по 20 сентября: три животных, кому не повезёт А что делать остальным? Середина сентября окажется щедрой не для всех. Пока одни животные китайского гороскопа попадут в сказку, другим придётся считать деньги, молчать в тряпочку и затаиться. Life.ru выяснил, кому Огненная Лошадь приготовила подарки, а кого решила проверить на прочность. Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Почему и кто на неделе с 14 по 20 сентября 2026 года будет купаться в удаче? Рассказывает Life.ru.

Три главных везунчика недели по китайскому гороскопу

Неделя с 14 по 20 сентября проходит под влиянием года Огненной Лошади. По китайскому календарю он начался 17 февраля 2026 года и продлится до февраля 2027-го. Лошадь в восточной традиции связывают с движением, самостоятельностью, быстрыми решениями и нежеланием слишком долго ждать подходящего момента.

Рождённые в год Тигра: деньги и карьерный шанс окажутся совсем рядом

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Рождённые в год Тигра могут внезапно почувствовать, что после долгого затишья события наконец начинают двигаться. К этому знаку относятся люди 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 и 2022 годов рождения. Правда, тем, кто появился на свет в январе или начале февраля, лучше отдельно проверить дату китайского Нового года.

Если по китайскому гороскопу вы Тигр, особенно внимательно смотрите на предложения, связанные с работой и деньгами. На неделе может состояться разговор о повышении, новом клиенте, подработке или проекте, который сначала покажется хлопотным, но быстро окупится. Главное сейчас — не скромничать в момент, когда нужно показать свои способности.

Есть только одно «но»: 19 сентября по китайскому календарю считается конфликтным именно для Тигра. Поэтому субботу лучше оставить для спокойных дел и не подписывать на эмоциях то, что можно перечитать в понедельник.

Коза по китайскому гороскопу: везение придёт через людей

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Для рождённых в год Козы, или Овцы, главной удачей недели станут связи. Это 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 и 2015 годы рождения. Если по китайскому гороскопу вы Коза, не отказывайтесь от встреч, приглашений и случайных разговоров. Человек, которого вы считаете просто приятным знакомым, может дать полезный контакт, подсказать вакансию или свести с тем, кто решит давно зависший вопрос.

В личной жизни тоже возможен приятный поворот. Одиноким Козам стоит чуть чаще соглашаться выходить из дома, а тем, кто уже в отношениях, полезно устроить что-нибудь без повода. На этой неделе счастье может оказаться не громким, а очень бытовым: нужный человек просто окажется рядом вовремя.

Собака: получите то, чего давно заслуживали

Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Рождённые в год Собаки, а это 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 и 2018 годы, могут наконец увидеть отдачу от того, во что долго вкладывались. Если по китайскому гороскопу вы Собака, неделя способна принести признание, благодарность или совершенно материальную награду. Начальник заметит работу, близкий человек сделает шаг навстречу, а вопрос, который месяцами требовал сил, внезапно начнёт решаться практически без вашего участия. Но 15 сентября календарь отмечает конфликт, поэтому вторник лучше пройти без демонстративных разборок и попыток получить всё немедленно. Иногда удача уже идёт к вам, а вы можете спугнуть её требованием «ну когда наконец?».

Китайский гороскоп удачи с 14 по 20 сентября: три животных, кому не повезёт

Но отношения у хозяйки года с другими животными складываются по-разному, и календарь начавшейся недели будто специально подчёркивает эту разницу. 14 сентября считается конфликтным днём для Петуха, 17 сентября — для Крысы, а 18-го — для Быка.

Петух по китайскому гороскопу: не рискуйте репутацией

Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Петухам, родившимся в 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 и 2017 годах, неделю лучше начать спокойно. Уже 14 сентября по китайскому календарю приходится на конфликтный для Петуха день. Главный риск связан не столько с деньгами, сколько со словами. Не пересылайте сомнительную информацию, не спешите обсуждать коллег и не обещайте человеку то, что пока от вас не зависит. Одна слишком уверенная фраза способна запустить цепочку неприятных объяснений.

Рождённые в год Крысы: держите кошелёк закрытым

Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Рождённым в год Крысы стоит особенно осторожно обращаться с деньгами. Это 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 и 2020 годы. Крыса традиционно считается одним из наиболее конфликтных знаков для Лошади, а 17 сентября календарь дополнительно отмечает как день столкновения.

Поэтому никаких покупок «пока скидка», инвестиций по совету знакомого и кредитов ради эмоционального желания. Особенно опасной будет мысль: «Разберусь потом». Лучше дать крупному решению хотя бы сутки. Если вещь или сделка действительно нужны, они выдержат одну ночь раздумий.

Бык: не пытайтесь продавить ситуацию

Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Быки, родившиеся в 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 и 2021 годах, рискуют столкнуться с главным раздражителем сентября: обстоятельствами, которые невозможно заставить двигаться быстрее. Особенно напряжённым может стать 18 сентября. В китайском календаре этот день конфликтует со знаком Быка, а среди неблагоприятных дел отдельно отмечены открытие бизнеса, переезд и некоторые крупные начинания.

Если по китайскому гороскопу вы Бык, ваша сила на этой неделе не в упорстве, а в способности вовремя остановиться. Не получается договориться? Отложите. Человек не отвечает? Не пишите пять сообщений подряд. Застопорилась сделка? Возможно, пауза сейчас спасёт от куда более неприятной ошибки.

А что делать остальным?

А всем остальным знакам китайский гороскоп на неделю советует наблюдать за тем, что происходит вокруг. Огненная Лошадь любит быстрых, но в середине сентября победит не тот, кто первым сорвётся с места, а тот, кто вовремя поймёт, куда вообще стоит бежать.

Авторы Карина Морозова