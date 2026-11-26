Российские учёные впервые обнаружили микропластик в пищеварительном тракте рыб, обитающих в северной части Ладожского озера. Следы загрязнения выявили у семи из восьми исследованных видов, причём больше всего частиц оказалось у хищников. Об этом сообщает Санкт-Петербургский федеральный исследовательский центр РАН.

«Больше всего пластиковых частиц оказалось в ЖКТ у хищных видов рыб, в частности у окуня», — рассказала младший научный сотрудник Института озероведения РАН Дарья Тихонова.

Для исследования специалисты собрали образцы рыб в четырёх районах северной части Ладоги. Единственным видом, у которого не выявили микропластик, оказался лещ.

Обнаруженные частицы напоминали тонкие обрывки ниток преимущественно чёрного и синего цветов. Около половины волокон имели длину менее одного миллиметра.

Установить химический состав большинства частиц пока не удалось. Однако в пищеварительном тракте корюшки и густеры учёные подтвердили наличие полиэтилентерефталата (ПЭТ) — материала, который используется при производстве пластиковых бутылок и полиэстеровых тканей.

Результаты работы опубликованы в научном журнале «Биология внутренних вод». Как отмечают в СПб ФИЦ РАН, исследование поможет оценить масштабы загрязнения пресноводных экосистем и изучить перенос микропластика по пищевым цепочкам.

В дальнейшем специалисты намерены расширить перечень изучаемых видов рыб. При этом полученные результаты пока не позволяют сделать выводы о содержании микропластика в съедобной части рыбы и возможных рисках для человека.

Проблема пластикового загрязнения затрагивает не только пресноводных обитателей. Ранее Life.ru рассказывал, что американские учёные обнаружили частицы микропластика даже в воздухе, выдыхаемом морскими дельфинами.