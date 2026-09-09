Только спорт и почти никакой одежды: Сидни Суини разделась для новой рекламы

Сидни Суини снялась практически обнажённой в новой рекламной кампании спортивной платформы Novig. Актриса позирует с футбольными и баскетбольными мячами, хоккейной экипировкой и другим инвентарём, прикрывая им тело, пишет Daily Mail.

Сидни Суини снялась обнажённой в рекламе спортивной платформы Novig. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ sydney_sweeney

Ролик построен вокруг слогана Just Sports — «Только спорт». В разных сценах звезда «Эйфории» появляется на баскетбольном кольце, у бильярдного стола, а также с экипировкой для футбола, тенниса, хоккея и бейсбола.

Сама Суини объяснила, что авторы хотели максимально просто и с юмором донести идею проекта — убрать всё лишнее и оставить в центре внимания только спорт. По её словам, кампания задумывалась как уверенная и немного провокационная.

При этом актриса стала не просто лицом рекламы. Она вошла в Novig как стратегический партнёр и совладелица, а также участвовала в обсуждении креативной концепции кампании с самого начала.

Novig позиционирует себя как площадку для спортивных прогнозов и делает акцент исключительно на соревнованиях, в отличие от рынков, где можно делать прогнозы на политику и другие события.

Ранее Life.ru рассказывал о финале сериала «Эйфория», который сделал Сидни Суини одной из самых узнаваемых молодых актрис Голливуда. Создатель шоу Сэм Левинсон тогда объяснил, почему история завершилась после третьего сезона.