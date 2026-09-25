«Только ухудшают положение»: Путин предупредил Киев о последствиях провокаций

Никакие провокационные действия Киева не помогут ему улучшить своё положение, а приведут к обратному результату. Об этом заявил журналистам президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что Украина первой начала наносить удары по российской гражданской инфраструктуре и теперь, по его словам, должна почувствовать ответные действия России.

«И понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут. Они только ухудшают для них это положение», — подчеркнул Путин.

Ранее президент заявил, что с лета ВСУ начали наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и пытались организовать морскую блокаду Черноморского побережья. По его словам, было повреждено более 100 российских и иностранных судов.