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Опубликовано 25 сентября, 17:33

«Только ухудшают положение»: Путин предупредил Киев о последствиях провокаций

Путин: Провокации Киева не улучшат его положения

Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Никакие провокационные действия Киева не помогут ему улучшить своё положение, а приведут к обратному результату. Об этом заявил журналистам президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что Украина первой начала наносить удары по российской гражданской инфраструктуре и теперь, по его словам, должна почувствовать ответные действия России.

«И понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут. Они только ухудшают для них это положение», — подчеркнул Путин.

Ранее президент заявил, что с лета ВСУ начали наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и пытались организовать морскую блокаду Черноморского побережья. По его словам, было повреждено более 100 российских и иностранных судов.

Путин отметил, что эти действия привели к определённым потерям с российской стороны, однако нанесённый ущерб удалось восстановить.

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Никита Никонов
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