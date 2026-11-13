Президент США Дональд Трамп допустил применение военной силы против Кубы и заявил, что хочет решить вопрос с островом до завершения своего второго президентского срока. Об этом он рассказал в интервью ведущему Хью Хьюитту на Salem News Channel.

Журналист спросил американского лидера, готов ли тот отдать приказ о военной операции, если она потребуется для «освобождения» Кубы. «Я хочу разобраться с Кубой до того, как уйду», — ответил Трамп. Позднее, когда ведущий уточнил, согласился бы президент рассмотреть короткую военную кампанию, тот ответил утвердительно.

Особую роль в планах Вашингтона Трамп отвёл госсекретарю Марко Рубио, родители которого родом с Кубы. По словам президента, глава американской дипломатии «был бы рад» заняться этим вопросом.

Трамп также назвал Кубу «несостоявшейся страной» и сообщил, что американская администрация внимательно следит за происходящим на острове. Он выразил желание помочь выходцам с Кубы, которые переехали в Соединённые Штаты.

Второй президентский срок Трампа завершится 20 января 2029 года. Отношения Вашингтона и Гаваны остаются напряжёнными на фоне американских санкций и ограничений на поставки нефти. Кубинские власти отвергают требования США и предупреждают о последствиях возможного вторжения.

Ранее Life.ru рассказывал, что Трамп предрёк смену власти на Кубе в ближайшие два с половиной года. Американский лидер тогда не исключил развития событий по венесуэльскому сценарию.