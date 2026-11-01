Федеральный суд США повторно отклонил иск президента Дональда Трампа к газете The Wall Street Journal и медиамагнату Руперту Мёрдоку из-за публикации о поздравительном письме Джеффри Эпштейну. На этот раз судья запретил исправлять и повторно подавать иск в той же инстанции. Решение было вынесено 31 октября во Флориде, сообщает The Guardian.

Судья Даррин Гейлс пришёл к выводу, что юристы американского лидера не смогли убедительно обосновать наличие злого умысла со стороны журналистов. Для публичных фигур в США это одно из обязательных условий удовлетворения исков о клевете. При этом редакция WSJ перед публикацией запросила комментарий Трампа и включила в материал его слова о том, что письмо является подделкой.

Для президента это уже второе поражение в данном разбирательстве. В апреле суд отклонил первоначальную жалобу, разрешив адвокатам доработать документ. Однако исправленная версия также не убедила судью. Теперь дело прекращено без права повторной подачи переработанного иска в эту инстанцию.

Поводом для судебной тяжбы стала статья WSJ, опубликованная в июле 2025 года. Газета рассказала об альбоме поздравлений, который друзья Джеффри Эпштейна подготовили к его 50-летию в 2003 году. Среди материалов находилось письмо с подписью, напоминающей подпись Трампа. Текст был размещён внутри рисунка, изображавшего контур обнажённой женщины.

Американский лидер категорически отверг причастность к созданию такого письма и обвинил издание в распространении ложных сведений. При этом нынешнее решение суда не устанавливает подлинность документа: разбирательство касалось юридических оснований претензий к газете.

Сдаваться после нового отказа представители Трампа не намерены. Юридическая команда президента сообщила о планах продолжить борьбу против WSJ и остальных ответчиков. Решение первой инстанции может быть обжаловано.

Примечательно, что среди ответчиков оказался Руперт Мёрдок, которого долгие годы связывали с Трампом тесные политические и медийные отношения. По данным The Guardian, ещё до выхода скандальной публикации президент лично связывался с медиамагнатом, пытаясь предотвратить её появление.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп потребовал от Руперта Мёрдока 10 миллиардов долларов за публикацию WSJ о письме Эпштейну. Американский президент обвинил медиамагната и других ответчиков в нанесении ущерба своей репутации и потребовал рассмотреть дело с участием присяжных. Иск был подан в июле 2025 года.