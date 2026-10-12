Трамп предал Зеленского ради пятиминутного облегчения: реакция западных СМИ на антиукраинские заявления США Политолог Геворг Мирзаян — о реакции западных СМИ и политиков на шокировавшие всех выпады Трампа против Зеленского и дизельную сделку с Россией Трамп попросил Зеленского с вещами на выход и заключил сделку по дизелю с Россией: реакция западных СМИ на скандал. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) «Не является фотографией с места событий»

Президент США Дональд Трамп регулярно выступает с яркими и неоднозначными заявлениями. Рассказывает об остановленных им восьми войнах, о которой уже по счету победе над Ираном, о заговоре Нобелевского комитета (отказывающегося в очередной раз дать ему Нобелевскую премию мира) – и даже о том, что ему будут аплодировать зрители независимо от того, что он говорит. К подобному эпатажу, казалось бы, все уже привыкли. Однако в конце прошлой недели Трамп выдал такие заявления, которые шокировали и его врагов, и даже союзников.

Сначала он рассказал о заключении дизельной сделки с Россией (которая будет поставлять дизельное топливо в США – порядка 2 миллиона тонн – взамен на снятие санкций с этой сферы). Причем сделал это в тот самый момент, когда украинская делегация вела переговоры во Флориде, выклянчивая у США новые санкции. А затем, когда Зеленский в лучших традициях криворожской дипломатии отозвал свою команду попрошаек домой и называл Трампа «слабым», предложил украинскому народу выбрать себе нового лидера. Того, кто «может заключать сделки». Ну и того, кто не будет создавать проблемы простым американцам тем, что атакует российские НПЗ.

«Он хочет создать проблемы для наших фермеров, наших животноводов. Россия поставляет большую часть дизельного топлива по всему миру, и мы ему сказали: “делай что хочешь, но не атакуй дизельное топливо (имеется в виду НПЗ – прим ред.), потому что создает большую проблему и большой дефицит. А что он делает? Он идет и нападает на дизельное топливо», — возмутился Трамп.

Выступления американского лидера, конечно же, было встречено в штыки многими. Например, европейцами. «Заявление Трампа, сделанное после телефонного разговора с Путиным, шокировало Украину и многие европейские правительства и создало новый кризис в отношениях между США и их западными союзниками», — пишет Axios.

Фактически Европа дала понять, что она не просто не одобряет подход Трампа, но и будет ему противостоять. «Я абсолютно уверен, что ничто и никто не сломит Украины и ее президента в их борьбе с российской агрессией. Я заверил его в том, что он может рассчитывать на полную солидарность с украинским народом со стороны Польши и Европы», — заявил польский премьер-министр Дональд Туск.

А в Брюсселе заявили, что Трамп фактически предаёт коллективный Запад. По словам Каи Каллас, приостановка санкций «обеспечивает Москве дополнительные доходы для ведения войны», поэтому «сейчас не время ослаблять давление на Россию, и Европа этого не сделает». В ответ на что министр финансов США Скотт Бессент абсолютно справедливо обвинил ЕС в лицемерии. Ведь именно Евросоюз сейчас является крупнейшим покупателем российского газа (прежде всего СПГ), получается, что деньги европейских налогоплательщиков давно и стабильно поддерживают российскую СВО.

Почему Трамп сейчас особенно недоволен Зеленским. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Возмутились и американские политики – причем не только демократы, но и однопартийцы Трампа. Республиканский сенатор Том Тиллис обвинил президента в нарушении американского законодательства (правда, непонятно какого). Республиканский конгрессмен Брайан Фицпатрик анонсировал принятие закона, который должен заблокировать закупку любой российской нефти – однако проблема в том, что принят он будет уже после промежуточных выборов.

Даже Майк Пенс – бывший вице-президент Трампа на его первом сроке – назвал сделку «предательством наследия и лидерских качеств покойного сенатора Линдси Грэма». Наследием которого, напоминаем, были призывы к дальнейшему расходованию американских ресурсов на внешние авантюры, а лидерские качества подразумевали сдачу американских национальных интересов за деньги и в интересах Киева.

Либеральные СМИ тоже обвиняют Трампа в предательстве. «Позорная сделка Трампа по дизелю лишает Зеленского инструментов давления в войне», — пишет The Telegraph. «Враги по холодной войне объединились в призыве к отставке Зеленского», — указывает британская The Times. «Отмена санкций фактически ставит Вашингтон на одну сторону Москвой», — вторит ей американская The Washington Post. «Некоторые сомневаются в том, что поставки российского дизельного топлива облегчат ситуацию на американском рынке. А вот снятие ограничений в отношении этого дизельного топлива подорвет энергетические санкции США», — пишет The New York Times.

Однако для Трампа это не так важно. Как верно отмечает CNN со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Госдепа, Трамп получил то, что хотел – а именно импульс для его предвыборной кампании и влияние на американские рынки. И действительно, фондовый рынок – это прежде всего психология, а не факты, поэтому цены на топливо в США пойдут вниз. Пусть на какое-то время, но пойдут.

И это ключевой момент, ради которого стоило идти на сделку. «Средняя цена дизельного топлива в настоящее время составляет 6,28 доллара за галлон – это выше, чем в прошлом месяце (5,94 доллара) и в прошлом году (3,68 доллара)», — напоминает BBC. Октябрьский опрос Pew Research показывает, что 74% американцев очень обеспокоены ценами на топливо. Для сравнения, по состоянию на январь 2026 таковых было лишь 43%.

И неудивительно, что рост цен на топливо из-за войны в Иране привел к падению рейтинга Трампа среди населения. «Последствия войны особенно остро ощущаются сельскохозяйственными штатами США, которые в значительной степени зависят от дизельного топлива для работы сельскохозяйственной техники и транспортировки своей продукции на рынок. Именно эти штаты – такие как Айова, Канзас, Техас и Огайо – неожиданно стали полями политических баталий на предстоящих выборах, которые определят, сохранят ли республиканцы контроль над Конгрессом», — пишет BBC.

Поэтому когда The Telegraph пишет о том, что «Трамп ударил Зеленского в спину ради того, чтобы получить пятиминутку облегчения перед промежуточными выборами», то это так – и в этом нет ничего странного. Ведь выборы для Трампа куда важнее, нежели отношения с главой киевского режима.

Авторы Геворг Мирзаян