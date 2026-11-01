Трамп пришёл на хэллоуинскую вечеринку в образе самого себя
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Американский лидер Дональд Трамп появился на хэллоуинской вечеринке в Мар-а-Лаго в привычном красном галстуке и с иронией прокомментировал свой наряд. Общаясь с журналистами, он заявил, что на подготовку ему хватило десяти минут, тогда как другим гостям требовалось значительно больше времени.
«Они часами будут собираться, девять часов. У меня ушло десять минут. Так что сегодня вечером я пришёл в образе Дональда Трампа», — сказал республиканец.
Молодые люди в костюмах персонажей фильмов ужасов, видеоигр и мультфильмов вышли на улицы Китай-города в Москве в ночь на 1 ноября. Участники хэллоуинских гуляний собирались компаниями, фотографировались и демонстрировали необычные образы. Кадрами с места событий делится Life.ru.