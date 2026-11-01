Американский лидер Дональд Трамп появился на хэллоуинской вечеринке в Мар-а-Лаго в привычном красном галстуке и с иронией прокомментировал свой наряд. Общаясь с журналистами, он заявил, что на подготовку ему хватило десяти минут, тогда как другим гостям требовалось значительно больше времени.

«Они часами будут собираться, девять часов. У меня ушло десять минут. Так что сегодня вечером я пришёл в образе Дональда Трампа», — сказал республиканец.