Трамп тайно встретился с главой OpenAI для разговора об ИИ

Президент США Дональд Трамп и глава OpenAI Сэм Альтман без огласки обсудили дальнейшее развитие искусственного интеллекта. Разговор состоялся за кулисами съезда Республиканской партии, сообщил телеканал MS NOW со ссылкой на источники.

Инициатором встречи, по данным телеканала, выступил Альтман. Собеседники обсуждали прежде всего рост возможностей ИИ и дальнейшее развитие наиболее мощных систем. Другие подробности закрытой беседы источники не раскрыли.

Спустя несколько дней после разговора позиции Трампа и Альтмана по темпам развития технологии разошлись. Руководитель OpenAI допустил замедление разработки передовых моделей, если этого потребует безопасность. Он также предостерёг от ситуации, когда технологическая конкуренция заставит разработчиков наращивать возможности ИИ быстрее, чем средства контроля. Американский лидер выбрал противоположный подход. По его мнению, технологии достаточно контроля со стороны «сильного и умного президента». Республиканец считает, что дополнительное регулирование способно затормозить развитие компаний и ухудшить позиции США в технологической гонке.

Ранее Трамп выступил против введения новых ограничений для искусственного интеллекта и назвал действующих полномочий властей достаточными для контроля за разработчиками. Он также раскритиковал Anthropic и её руководителя Дарио Амодея, который выступает за более осторожное развитие мощных моделей. Президент США назвал противодействие ИИ и строительству дата-центров угрозой американским позициям в соперничестве с Китаем.