Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пока не установил, причастна ли Северная Корея к масштабной хакерской атаке на криптовалютную биржу Binance. Американские власти продолжают выяснять обстоятельства произошедшего, сообщил глава Белого дома журналистам в своём поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

«Мы сейчас выясняем это. Мы не знаем, связано ли это с Северной Кореей, но если это так, то мы обсудим этот вопрос с Северной Кореей», — сказал республиканец.

Ранее ФБР официально обвинило Северную Корею в краже $6 млрд с биржи Binance. Ранее специалисты по блокчейн-безопасности связали атаку с северокорейской группировкой TraderTraitor. Сейчас американские правоохранительные органы и участники крипторынка пытаются отследить перемещения украденных средств и помешать их дальнейшему выводу. Следователи допускают, что злоумышленники продолжат отмывать криптовалюту через децентрализованные финансовые сервисы.