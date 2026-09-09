Трансгендер* годами обвинял мужчин в насилии, а в итоге сам отправился за решётку
В Британии трансгендер* ложно обвинил мужчин в изнасиловании и получил срок
Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Khloe Simmonds
Трансгендерную* женщину Хлои Симмондс в Великобритании приговорили к семи с половиной годам тюрьмы за серию ложных обвинений в изнасиловании. За семь лет 26-летняя британка сделала не менее 12 подобных заявлений против шести мужчин, сообщает The Telegraph.
Суд признал Симмондс виновной по восьми эпизодам воспрепятствования правосудию. Судья назвал произошедшее не единичным случаем, а продолжительной схемой поведения, которая отвлекала полицейских от расследования реальных преступлений.
Одним из обвинённых оказался выходец из Афганистана. Симмондс утверждала, что мужчина угрожал ножом и совершил насилие, однако расследование опровергло эту версию. Мужчина находился под следствием 88 дней, а позднее рассказал, что обвинение разрушило его личную жизнь и привело к попыткам самоубийства.
Среди других мужчин, попавших под подозрение, были повар и таксист. В последнем случае показания Симмондс не совпали с данными GPS и бортовой системы автомобиля: машина не останавливалась во время якобы произошедшего нападения.
По данным суда, на определённом этапе заявления Симмондс составляли около 2,5% всех сообщений об изнасилованиях и тяжёлых сексуальных преступлениях в лондонском районе Харроу. Защита ссылалась на проблемы с психическим здоровьем и алкогольную зависимость, однако суд назначил семь лет и шесть месяцев заключения.
Ранее Life.ru рассказывал о британке, которую осудили после серии ложных обвинений в изнасиловании. Джемма Бил на протяжении нескольких лет заявляла о нападениях со стороны мужчин, а после пересмотра дел получила тюремный срок.
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