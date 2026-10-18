Три девочки погибли в ДТП с грузовиком в Серебряных Прудах: водителя задержали

В Подмосковье задержали 46-летнего водителя грузовика MAN после аварии, в которой погибли три несовершеннолетние девушки. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Фото © ГУ МВД России по Московской области

Трагедия произошла 16 октября около 23:10 на 67-м километре автодороги Кашира — Кимовск — Узловая в муниципальном округе Серебряные Пруды. По предварительным данным полиции, большегруз поворачивал налево со второстепенной дороги на главную и столкнулся с автомобилем ВАЗ, двигавшимся во встречном направлении.

Фото © ГУ МВД России по Московской области

Удар оказался смертельным для трёх пассажирок легковушки в возрасте от 14 до 16 лет. Все девочки погибли. Находившийся за рулём ВАЗа 19-летний молодой человек получил травмы и был госпитализирован.

Следователи возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности гибель двух или более человек. Водителя грузовика задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.

Ранее Life.ru рассказывал о другой смертельной аварии на дороге Кашира — Серебряные Пруды — Узловая. В августе 2025 года при столкновении самосвала с автомобилем ВАЗ погибли трое человек, включая маленького ребёнка. По предварительным данным полиции, водитель грузовика также выполнял поворот налево.