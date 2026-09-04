Три тысячи учеников, пять корпусов и свой амфитеатр: На юге Москвы построят «образовательный город»

На юге Москвы в районе Москворечье-Сабурово появится крупный образовательный центр, рассчитанный на три тысячи мест. Здесь смогут учиться 2,5 тысячи школьников и ходить в детский сад 500 малышей.

Объект разместится на двух участках: в 1-м Котляковском переулке (владение 1/10) и во 2-м Котляковском переулке (владение 1/10). Площадь здания составит свыше 58 тысяч квадратных метров. Стройка реализуется как крупный инвестиционный проект, сейчас её готовность достигла 15 процентов. Котлован полностью залит во всех пяти корпусах: два из них уже поднялись до третьего этажа, один — до второго, а детский сад пока находится на уровне подземного этажа. Отделка фасадов, внутренние работы и озеленение стартуют в 2027 году. Сдать объект обещают в 2028-м — такие сроки зафиксированы в договоре участия. Затем застройщик передаст комплекс городской образовательной системе.

Архитекторы задумали комплекс как «образовательный город» из пяти зданий высотой три-четыре этажа. Их соединят надземные переходы со светлыми галереями, из которых откроется вид на обустроенную территорию.

Пространство комплекса разделят так, чтобы каждая ступень образования получила собственную зону: детский сад, начальные классы, средняя и старшая школа, спортивный блок и многофункциональное многосветное пространство. Именно оно станет главной точкой притяжения во время праздников, концертов и общих встреч. Спортивный корпус вместит три просторных зала. Групповые комнаты детсада и школьные кабинеты сделают максимально подвижными — под учёбу, командные занятия или другие форматы. Раздвижные перегородки, модульная мебель и удобные подоконники позволят быстро менять планировку и зонировать помещения.

Помимо стандартных классов, в школе появятся хореографический зал, компьютерные классы, кабинеты кулинарии и домоводства, лаборатории для опытов, творческая студия и мастерские для работы с деревом и металлом.

Фасады выполнят в сдержанной манере: простые формы, мягкие линии, ровный шаг окон. Основная палитра — тёплые природные тона с терракотовыми акцентами. Переходы между корпусами отделают медными оттенками, что свяжет здания в единый ансамбль.