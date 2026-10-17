Царскосельскому лицею — 215 лет: как первый набор из 30 мальчиков подарил России Пушкина и целое поколение знаменитостей Оглавление Зачем Александр I создал Царскосельский лицей Как учили будущих поэтов, министров и адмиралов Почему лицейское братство получилось таким крепким Пушкин был 26-м по успеваемости — и всё равно стал главным лицейским гением Не только Пушкин: кем стали выпускники первого Царскосельского лицея Почему один класс дал России столько известных людей Что стало с Царскосельским лицеем после Пушкина Что посмотреть к 215-летию Царскосельского лицея в 2026 году Почему 19 октября стало Днём лицеиста FAQ: главное о Царскосельском лицее 19 октября 2026 года Царскосельскому лицею исполняется 215 лет. Как учились 30 первых лицеистов и кем стали Пушкин, Горчаков, Дельвиг и Пущин. Александр Пушкин на фоне здания Императорского Царскосельского лицея. Коллаж © Life.ru

19 октября 2026 года исполняется 215 лет со дня открытия Императорского Царскосельского лицея — учебного заведения, которое сегодня прежде всего связывают с именем Александра Пушкина. Но феномен Лицея гораздо шире одного великого выпускника. В первый набор вошли всего 30 дворянских мальчиков, а из одного класса вышли будущий канцлер Российской империи, адмирал и полярный исследователь, поэты, государственные деятели и участники декабристского движения.

Юбилей в 2026 году отмечают сразу несколькими музейными проектами. Российская государственная библиотека с 21 сентября по 23 октября проводит выставку «Императорский Царскосельский лицей. 215 лет». А 19 октября в Мемориальном Музее-Лицее Всероссийского музея А. С. Пушкина откроется выставка «Лицей как судьба». Она приурочена к лицейской годовщине и посвящена Марии Руденской — исследователю и первому хранителю, благодаря которой исторические интерьеры Лицея были восстановлены.

Есть и календарный нюанс. Торжественное открытие состоялось 19 октября 1811 года по старому стилю — 31 октября по современному календарю. Но именно дата «19 октября» стала для первых выпускников Днём Лицея и сохранилась в культурной традиции.

Зачем Александр I создал Царскосельский лицей

Лицей появился не просто как престижная школа для дворянских детей. Государству требовались образованные люди для гражданской службы, дипломатии и управления. Идея нового учебного заведения была связана с реформатором Михаилом Сперанским, а официальная цель формулировалась как подготовка юношества к «важным частям службы государственной».

Как был устроен Царскосельский лицей: распорядок дня, учёба и быт воспитанников. Инфографика © Life.ru

По своему статусу Лицей был приравнен к российским университетам. На первый курс приняли 30 дворянских детей примерно 10–12 лет. Учиться им предстояло шесть лет.

Именно поэтому выражение «школа для 30 мальчиков» верно лишь как описание первого набора. На деле это был образовательный эксперимент государственного масштаба: маленькая группа подростков должна была получить почти энциклопедическое образование, а затем отправиться на государственную службу.

Как учили будущих поэтов, министров и адмиралов

Шестилетний курс делился на две части. Первые три года соответствовали старшим классам гимназии, следующие три включали основные предметы сразу трёх университетских направлений — словесного, нравственно-политического и физико-математического.

Лицеисты учили языки, историю, математику и словесность, изучали политические и нравственные науки. Физическое воспитание тоже было полноценной частью программы: верховая езда, плавание, танцы и фехтование.

Для начала XIX века особенно выделялось другое правило: телесные наказания в Лицее были запрещены. Современники отмечали и педагогическую установку не забивать голову ученика бесконечными объяснениями, а заставлять его мыслить самостоятельно. Девиз «Для общей пользы» хорошо передавал то, какого человека хотели получить на выходе.

При этом вольницей Лицей не был. Распорядок дня оставался жёстким, устав предписывал строить жизнь так, чтобы воспитанники не оставались праздными.

Почему лицейское братство получилось таким крепким

Воспитанники не просто приходили сюда на уроки. Они жили вместе.

На четвёртом этаже располагались маленькие отдельные комнаты. Пушкин называл их «кельями». Перегородки не доходили до потолка, поэтому Александр из комнаты № 14 мог разговаривать с Иваном Пущиным, занимавшим соседнюю комнату № 13.

Так шесть лет обучения превращались ещё и в шесть лет общей жизни. Лицеисты выпускали рукописные журналы, сочиняли стихи и эпиграммы, рисовали карикатуры, спорили, мирились и устраивали собственную литературную среду.

После выпуска они договорились отмечать 19 октября вместе. Символом связи стали так называемые «чугунники» — памятные кольца в виде соединённых рук, изготовленные из разбитого лицейского колокола.

Пушкин был 26-м по успеваемости — и всё равно стал главным лицейским гением

История Лицея довольно эффектно ломает представление, что будущий великий человек обязательно должен сидеть первым за каждой партой.

В сохранившейся табели 1816 года Александр Горчаков стоит первым, Пушкин — 26-м. У будущего поэта были отличные результаты по российской словесности, французской риторике и фехтованию, зато плохие — по физике, математике, немецкому языку и рисованию.

Александр Горчаков и Александр Пушкин — одноклассники первого выпуска Царскосельского лицея. Фото © Wikipedia / Ботман, Егор Иванович., Фото © Wikipedia / V.A.Tropinin

На математике ситуация была настолько известна, что музей приводит воспоминание Пущина: после очередной неудачи преподаватель фактически отправил Пушкина на место со словами — занимайтесь лучше стихами.

И со стихами действительно всё получилось.

За годы учёбы Пушкин написал более 130 стихотворений, около 30 из них успели напечатать ещё в лицейские годы. В январе 1815 года он прочитал «Воспоминания в Царском Селе» на публичном экзамене перед Гавриилом Державиным — эпизод впоследствии превратился в одну из главных легенд русской литературной истории.

Это, пожалуй, один из самых современных сюжетов всей истории Лицея: сильная школа не обязательно делает ребёнка одинаково успешным во всём. Зато способна довольно рано увидеть, в чём именно он действительно силён.

Не только Пушкин: кем стали выпускники первого Царскосельского лицея

Кем стали одноклассники Пушкина: знаменитые выпускники первого набора Царскосельского лицея. Инфографика © Life.ru

Слово «пушкинский» иногда заслоняет остальных лицеистов. А зря: именно их биографии превращают первый набор из красивой литературной легенды в настоящий феномен.

Александр Горчаков окончил Лицей одним из лучших учеников, сделал дипломатическую карьеру, более 25 лет возглавлял Министерство иностранных дел и стал последним государственным канцлером Российской империи. Он же пережил всех товарищей первого выпуска.

Антон Дельвиг оказался почти противоположностью Горчакова: в лицейской табели он находился в самом конце, но стал известным поэтом и издателем «Литературной газеты».

Вильгельм Кюхельбекер стал поэтом и литератором, а позднее — участником декабристского движения. Ещё во время учёбы он начал публиковаться в журналах.

Иван Пущин вошёл в историю и как декабрист, и как один из ближайших друзей Пушкина — тот самый «первый друг» и «друг бесценный».

Фёдор Матюшкин уже подростком был буквально одержим морем. Позже он стал адмиралом и полярным исследователем, а его именем назвали мыс в Северном Ледовитом океане.

Модест Корф сделал карьеру государственного деятеля и в итоге возглавил Императорскую Публичную библиотеку.

И это лишь самые известные имена. Среди лицеистов были будущие дипломаты, генералы, губернаторы, сенаторы, учёные и литераторы.

Почему один класс дал России столько известных людей

Превращать Лицей в волшебную фабрику гениев было бы слишком просто.

Отбор детей из дворянских семей, доступ к сильным преподавателям и прямой государственный заказ на будущих чиновников уже делали первый набор совершенно нетипичным для России начала XIX века.

Но и устройство самой школы явно имело значение.

Здесь соединялись литература, история, языки, право, политика, математика, естественные науки и физическая подготовка. Ученики читали, писали, обсуждали работы друг друга и очень долго находились внутри одной интеллектуальной среды.

Причём эта среда не делала из них одинаковых людей.

У Горчакова раскрылась одна траектория, у Пушкина — совершенно другая. Матюшкин ушёл в море. Пущин и Кюхельбекер — в политическую историю. Дельвиг — в литературу и издательское дело.

Возможно, поэтому феномен первого выпуска правильнее формулировать не как «Лицей научил всех быть гениями», а иначе: он создал среду, в которой очень разные подростки могли рано обнаружить собственную сильную сторону.

Что стало с Царскосельским лицеем после Пушкина

Первый выпуск состоялся 9 июня 1817 года. Сам Лицей продолжал работать в Царском Селе до 1843-го. За 33 года его окончили 286 человек. Затем учебное заведение перевели в Петербург и переименовали в Императорский Александровский лицей.

Сегодня в историческом здании работает Мемориальный Музей-Лицей Всероссийского музея А. С. Пушкина. Здесь восстановлены Большой зал, библиотека, Газетная комната, учебные классы и спальни воспитанников.

Здание Царскосельского лицея, где с 1811 по 1817 год учился Александр Пушкин. Царскосельский Лицей. Фото © ТАСС / Юрий Белинский

Что посмотреть к 215-летию Царскосельского лицея в 2026 году

Главное юбилейное событие непосредственно в Музее-Лицее стартует 19 октября. Выставка «Лицей как судьба» будет работать до 27 января 2027 года. Она расскажет о Марии Руденской — человеке, благодаря многолетним архивным поискам и исследованиям которого исторические интерьеры Лицея удалось воссоздать. Впервые музей планирует показать её рукописные воспоминания о блокаде, «Дневник хранителя», фотографии, рисунки и проекты будущих интерьеров.

А в Москве до 23 октября работает выставка РГБ «Императорский Царскосельский лицей. 215 лет». В экспозицию вошли книги воспоминаний, юбилейные издания, изоматериалы и факсимильные воспроизведения рисунков воспитанников первого выпуска.

То есть юбилей 2026 года — хороший повод рассказывать не очередную «биографию Пушкина в школе», а историю самого образовательного эксперимента.

Почему 19 октября стало Днём лицеиста

Для первого выпуска это был почти семейный праздник.

После окончания учёбы товарищи старались встречаться 19 октября, а Пушкин неоднократно возвращался к лицейской годовщине в стихах. Самый знаменитый текст — «19 октября» 1825 года, из которого вырос сам образ вечного лицейского братства.

Последним из первого выпуска остался Александр Горчаков, умерший в 1883 году. Но праздник пережил и его, и сам императорский Лицей.

И, возможно, именно поэтому спустя 215 лет Царскосельский лицей вспоминают не только как место, где когда-то учился Пушкин. А как редкую школу, чей один класс оказался размером с целую главу российской истории.

FAQ: главное о Царскосельском лицее

Когда открылся Царскосельский лицей? Торжественное открытие состоялось 19 октября 1811 года по старому стилю — 31 октября по современному календарю. Традиционный День Лицея сохранился за датой 19 октября.

Сколько учеников было в первом наборе? В первый, пушкинский, набор приняли 30 дворянских мальчиков примерно 10–12 лет.

Сколько лет учились в Царскосельском лицее? Первоначальный курс длился шесть лет: три года гимназического уровня и три года программы, включавшей предметы трёх университетских направлений.

Кто учился вместе с Пушкиным? Александр Горчаков, Антон Дельвиг, Вильгельм Кюхельбекер, Иван Пущин, Фёдор Матюшкин, Модест Корф и другие будущие заметные фигуры XIX века.

Правда ли, что Пушкин плохо учился? По общей табели 1816 года он был 26-м, однако имел высшие оценки по российской словесности, французской риторике и фехтованию.

Где сейчас находится Царскосельский лицей? Историческое здание находится в городе Пушкине на Садовой улице, рядом с Екатерининским дворцом. Сегодня там действует Мемориальный Музей-Лицей.

Авторы Александра Новоселова