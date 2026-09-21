«Цель дальше жизни»: К 80-летию Михаила Ковальчука покажут фильм о выдающемся учёном

21 сентября президенту Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаилу Ковальчуку исполнилось 80 лет. К юбилею учёного телеканал «Россия-Культура» подготовил премьеру документального фильма «Цель дальше жизни. Михаил Ковальчук».

В основу картины легло интервью юбиляра. Фильм станет возможностью услышать от самого Михаила Валентиновича рассказ о науке, её будущем и пути человека, посвятившего ей жизнь. Премьера состоится 21 сентября в 20:55.

Михаил Ковальчук — доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАН и президент НИЦ «Курчатовский институт». Его научные интересы связаны с рентгеновской физикой, кристаллографией, нанодиагностикой, синхротронными исследованиями и развитием междисциплинарных направлений современной науки.

За десятилетия работы Ковальчук стал не только одним из наиболее известных российских учёных, но и популяризатором науки. Многие годы на телеканале «Россия-Культура» выходит его авторская программа «Картина мира», в которой фундаментальные научные открытия рассматриваются в контексте истории, культуры и будущего человечества.

Юбилейная телепремьера получила название «Цель дальше жизни» — формула, созвучная одному из принципов, о которых сам Ковальчук неоднократно говорил применительно к большой науке: её задачи не должны ограничиваться сегодняшним днём, поскольку фундаментальные исследования во многом определяют будущее следующих поколений.

Редакция Life.ru поздравляет Михаила Валентиновича Ковальчука с 80-летием, желает крепкого здоровья, энергии, новых идей, открытий и больших научных проектов.