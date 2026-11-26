Цены на красную икру к Новому году — 2027: сколько стоит банка и ждать ли подорожания Оглавление Сколько стоит красная икра в ноябре 2026 года Сколько стоит банка икры в супермаркетах Почему красная икра так сильно подорожала Подорожает ли икра к Новому году — 2027 Сколько обойдутся бутерброды с икрой на Новый год Когда покупать икру к Новому году Как выбрать натуральную икру и не нарваться на подделку Какая красная икра лучше и чем её заменить Частые вопросы Сколько стоит красная икра в ноябре 2026 года: цены горбуши, кеты, нерки и кижуча за 100 г и килограмм, прогноз на декабрь и советы покупателям. Цены на красную икру к Новому году — 2027: сколько стоит банка деликатеса и стоит ли ждать подорожания в декабре. Обложка © Life.ru

Красная икра в России за октябрь 2026 года подорожала на 19,8% относительно сентября. В специализированной рознице килограмм икры нового улова в ноябре стоит 18–24 тысячи рублей. При этом Росрыболовство не ожидает физического дефицита деликатеса перед Новым годом. Life.ru разобрался, сколько стоит икра горбуши, кеты, нерки и кижуча, почему цены отличаются в магазинах и стоит ли откладывать покупку до декабря.

Сколько стоит красная икра в ноябре 2026 года

По мониторингу Рыбного союза на 24 ноября, в крупной специализированной сети цены на икру путины 2026 года составили следующие суммы. Стоимость небольших упаковок ниже рассчитана пропорционально цене килограмма, а не взята с ценников.

Сколько стоит красная икра в ноябре 2026 года: цены на икру горбуши, кеты, нерки и кижуча за килограмм, 100 и 200 граммов. Инфографика © Life.ru

Это не средняя цена по всей России: мониторинг охватывает конкретный канал продаж и продукцию нового улова. В обычных супермаркетах, где продаются в том числе запасы прошлого сезона, ценники могут быть ниже. По данным АКОРТ, опубликованным Life.ru 20 ноября, средняя цена в крупных сетях составляла 15 920 рублей за килограмм, а минимальная цена упаковки 95 г — от 400 рублей. Последняя цифра не является типичной ценой.

Сколько стоит банка икры в супермаркетах

Для сравнения — примеры цен, которые «Фонтанка» зафиксировала 17 ноября в Санкт-Петербурге. Это исторический срез, а не обещание наличия или скидки сегодня.

Сколько стоит банка красной икры в «Ленте», «Перекрёстке», «Пятёрочке» и «Дикси»: сравнение цен за ноябрь 2026 года. Инфографика © Life.ru

Почему красная икра так сильно подорожала

Основная причина — слабая лососевая путина 2026 года. По сведениям Росрыболовства со ссылкой на Россельхознадзор, в системе «ВетИС» в период путины оформлено около 5,2 тысячи тонн икры. В продаже остаётся продукция предыдущего сезона, а поставки дополняет икра выращенной в хозяйствах форели.

Рост цен происходит неравномерно. Росстат зафиксировал увеличение на 19,8% за октябрь относительно сентября. Рыбный союз сравнивает отдельные виды продукции нового улова с аналогичным периодом прошлого года. Поэтому эти проценты нельзя напрямую сопоставлять. На цену конкретной банки влияют также вид рыбы, партия, фасовка, логистика и наценка магазина.

Почему дорожает красная икра в России в 2026 году и как объёмы вылова лососевых влияют на стоимость деликатеса. Фото © Life.ru

Подорожает ли икра к Новому году — 2027

Заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов сообщил, что резкого дальнейшего увеличения цен не ожидает. Однако ведомство допускает сезонные колебания. Рыбный союз не исключает повышения на 5–10% в отдельных востребованных категориях. Это прогноз, а не установленная цена на декабрь.

Если банка сейчас стоит 2 000 рублей, при росте на 5% она будет стоить 2 100 рублей, при росте на 10% — 2 200 рублей. При отсутствии роста цена останется прежней. Акции отдельных сетей могут изменить картину в обратную сторону.

Сколько обойдутся бутерброды с икрой на Новый год

Если на один бутерброд класть 10 г икры, на десять штук потребуется 100 г. При цене 15 920 рублей за килограмм икра обойдётся примерно в 1 592 рубля; при цене 22 900 рублей — в 2 290 рублей. Если условно добавить 120 рублей на хлеб и масло, получится 1 712 или 2 410 рублей соответственно.

Сколько будут стоить бутерброды с красной икрой на Новый год — 2027 и сколько икры потребуется для праздничного стола. Фото © Life.ru

Когда покупать икру к Новому году

Если подходящая банка уже есть по приемлемой цене, можно купить её заранее при условии, что срок годности охватывает праздник, а дома можно обеспечить температуру хранения с этикетки. Закупать деликатес впрок только из страха дефицита оснований нет. Сравнивайте цену за 100 г, а не стоимость банки: более дешёвая упаковка может оказаться меньше.

Как выбрать натуральную икру и не нарваться на подделку

Проверьте наименование продукта, вид рыбы, состав, массу нетто, производителя, срок годности и температурный режим. Упаковка должна быть целой, без вздутия и подтёков. Код маркировки можно проверить приложением «Честный знак». Имитированная и структурированная икра — отдельные продукты: их нельзя сравнивать с натуральной только по внешнему виду. Домашние тесты не заменяют проверку маркировки и документов. Покупайте в легальной торговой точке, не переводите предоплату неизвестным продавцам.

Какая красная икра лучше и чем её заменить

У кеты обычно крупные икринки и мягкий вкус, у горбуши — средний размер, у нерки и кижуча вкус может быть более выраженным, с горчинкой. Икра форели тоже натуральная лососевая икра, если это подтверждает маркировка. Цена сама по себе не определяет качество. Если бюджет ограничен, можно купить меньшую упаковку или выбрать икру минтая, сельди либо трески. Имитированная икра подходит как отдельная бюджетная закуска, но не является натуральной красной икрой.

Частые вопросы

Сколько стоит 100 граммов красной икры?

В мониторинге специализированной сети на 24 ноября — от 1 800 до 2 400 рублей в пересчёте. В супермаркетах цены отличаются.

Сколько стоит 100 граммов красной икры в ноябре 2026 года и как цена зависит от вида лососевых рыб. Фото © Life.ru

Будет ли дефицит икры в декабре?

Росрыболовство не видит предпосылок для физической нехватки. Это не гарантия неизменности цен.

Почему в одном магазине икра стоит вдвое дешевле?

Сравните массу, вид рыбы, состав, сезон производства и условия акции. Низкая цена сама по себе не доказывает подделку.

Сколько хранится открытая банка?

Следуйте сроку и температуре после вскрытия, указанным производителем. Не оставляйте продукт надолго при комнатной температуре.

Подорожала ли чёрная икра так же сильно?

Приведённые данные относятся к лососевой икре. Переносить эту динамику на осетровую нельзя.

Авторы Александра Новоселова