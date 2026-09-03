Цифровой рубль пришёл в супермаркеты: где уже можно расплатиться новыми деньгами

Расплатиться цифровым рублём теперь можно в магазинах крупнейших российских ретейлеров — «Магнита», «Ленты» и X5. Об этом в разговоре с РИА «Новости» сообщил глава Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

«Оплата цифровыми рублями уже доступна в магазинах крупных федеральных сетей. Так, «Магнит» подключил её во всех форматах магазинов и во всех розничных сетях группы, включая «Азбуку вкуса», «Дикси» и «Самбери». Торговые сети Х5 и группы «Лента» также запустили оплату цифровым рублём во всех регионах присутствия», — рассказал он агентству.

По словам Богданова, оплата устроена через QR-код Системы быстрых платежей. Считать его можно с NFC-стикера возле кассы либо прямо на экране кассы самообслуживания.

Рассчитываться новой формой валюты покупатели могут с 1 сентября. При этом ретейлеры не прекращают тестировать сервис и дорабатывать его настройки, уточнил глава АКОРТ.

Цифровой рубль дополняет привычные наличные и безналичные деньги и считается ещё одной формой национальной валюты. С начала осени завести цифровой кошелёк предлагают в двенадцати крупнейших банках страны.

Ранее Life.ru сообщал, что массовое внедрение цифрового рубля не отразится на денежно-кредитной политике Банка России. Регулятор ждёт, что переход к новой форме валюты будет плавным, а возможный отток средств из банков удастся уравновесить действующими инструментами. Об этом говорится в проекте основных направлений денежно-кредитной политики на 2027 год и период до 2029 года.