Циклоферон, Кагоцел, Арбидол и Ингавирин: что реально работает при ОРВИ и гриппе Оглавление Коротко: что известно по каждому препарату Какие противовирусные действительно работают при гриппе Арбидол: самый сложный случай в списке Кагоцел: зарегистрированное лекарство — не то же самое, что доказанное с высокой уверенностью Ингавирин: ключевое РКИ небольшое и старое Циклоферон: исследование есть, но современная доказательная база ограничена Анаферон и Эргоферон: отдельные положительные РКИ есть, международного консенсуса нет Трекрезан: опубликованные данные в основном не уровня крупного подтверждающего РКИ Что нового появилось в 2025–2026 годах Что тогда принимать при обычной ОРВИ Что FDA и EMA говорят об этих препаратах Регистрация в России и ЕАЭС: что она доказывает, а что нет Так это «фуфломицины» или нет? FAQ Проверяем Циклоферон, Кагоцел, Арбидол, Ингавирин, Анаферон, Эргоферон и Трекрезан по ВОЗ, PubMed, Минздраву РФ, FDA и свежим данным 2025–2026 годов. Циклоферон, Кагоцел, Арбидол и Ингавирин входят в число самых известных «противовирусных» препаратов в российских аптеках. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Главный вывод: ни один из семи препаратов нельзя без оговорок поставить в один ряд с противогриппозными препаратами, имеющими устойчивую международную доказательную базу. Но и объявлять их одинаковыми «пустышками» некорректно: качество и объём доказательств заметно различаются.

Коротко: что известно по каждому препарату

Что известно о доказательной базе популярных препаратов от ОРВИ и гриппа. Инфографика © Life.ru

Какие противовирусные действительно работают при гриппе

При обычной ОРВИ — насморке, боли в горле и кашле, вызванных одним из множества респираторных вирусов, — универсальной «таблетки от всех вирусов» с убедительно доказанным эффектом нет. Российские клинические рекомендации по ОРВИ у взрослых 2025 года допускают ряд противовирусных и иммуномодулирующих средств, но это не тождественно высокой международной уверенности в доказательствах.

Для гриппа ситуация другая. ВОЗ в руководстве 2024 года рекомендует осельтамивир при тяжёлом гриппе (условная рекомендация), а балоксавир — при нетяжёлом гриппе у пациентов с высоким риском прогрессирования. При нетяжёлом гриппе у пациентов низкого риска ВОЗ выступает против рутинного применения ряда противовирусных, включая осельтамивир и умифеновир. CDC в обновлении от 10 марта 2026 года рекомендует как можно раньше начинать осельтамивир госпитализированным, пациентам с тяжёлым/прогрессирующим гриппом и людям из групп высокого риска; у амбулаторных пациентов возможны осельтамивир, занамивир, перамивир или балоксавир — с учётом возраста, противопоказаний и клинической ситуации.

На странице FDA о препаратах от гриппа перечислены четыре средства, которые FDA одобряет и CDC рекомендует против циркулирующих вирусов гриппа: осельтамивир, занамивир, перамивир и балоксавир. Арбидола, Кагоцела, Ингавирина, Циклоферона, Анаферона, Эргоферона и Трекрезана в этом перечне нет.

Арбидол: самый сложный случай в списке

Действующее вещество Арбидола — умифеновир. У препарата есть рандомизированные исследования. В двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании ARBITR участвовали 293 взрослых с гриппом или ОРВИ; клиническую эффективность отдельно оценивали у подгруппы пациентов с гриппом. Более поздняя публикация по полному исследованию ARBITR также сообщала о более быстром разрешении симптомов в группе умифеновира.

Арбидол — один из препаратов, которые в России используют при гриппе и ОРВИ; его действующее вещество — умифеновир. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Но наличие положительного РКИ ещё не означает высокую уверенность в эффекте. ВОЗ в 2024 году отдельно оценила умифеновир: возможное сокращение времени до облегчения симптомов составляло примерно сутки, однако уверенность в доказательствах была низкой. Итог — условная рекомендация против применения умифеновира при нетяжёлом гриппе.

Российская позиция отличается. В клинических рекомендациях «Грипп у взрослых» 2025 года умифеновир включён с уровнем убедительности рекомендации B и уровнем достоверности доказательств 2; в рекомендациях по ОРВИ у взрослых — с уровнем убедительности C.

В июне 2026 года вышел систематический обзор и метаанализ умифеновира у детей. Авторы объединили 23 исследования почти на 6700 участников и получили сокращение длительности ряда симптомов, но сами оценили общую уверенность в результатах как низкую из-за методологических ограничений, возраста части исследований и географической концентрации данных.

Вывод: клинический сигнал у умифеновира есть, однако качество и воспроизводимость доказательств пока не позволяют считать его общепринятым международным стандартом терапии нетяжёлого гриппа.

Кагоцел: зарегистрированное лекарство — не то же самое, что доказанное с высокой уверенностью

Однако значительная часть клинической базы — старые или наблюдательные исследования. В 2025 году опубликовано многоцентровое наблюдательное исследование 1867 пациентов высокого риска, где сравнивались осельтамивир, умифеновир, Кагоцел и имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты. Такой дизайн полезен для описания реальной практики, но не даёт той же причинной уверенности, что крупное рандомизированное плацебо-контролируемое исследование.

Вывод: поиск свежих публикаций 2025–2026 годов не выявил крупного независимого РКИ Кагоцела, которое бы заметно меняло международную оценку доказательств.

Ингавирин: ключевое РКИ небольшое и старое

Одно из наиболее известных рандомизированных исследований Ингавирина опубликовано в 2009 году: анализ эффективности включал 100 пациентов с неосложнённым гриппом, из них 33 получали Ингавирин, 36 — плацебо, остальные — Арбидол. Авторы сообщали о более быстром снижении температуры, но объём выборки был небольшим.

В наблюдательном исследовании 2025 года имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты также сравнивался с другими препаратами у пациентов высокого риска, однако отсутствие рандомизации не позволяет считать такую работу заменой подтверждающего РКИ.

Перед приёмом Кагоцела важно изучить инструкцию, противопоказания и схему применения препарата. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Вывод: свежей крупной независимой рандомизированной базы, меняющей оценку препарата, в PubMed к 22 сентября 2026 года не найдено.

Циклоферон: исследование есть, но современная доказательная база ограничена

Для меглюмина акридонацетата опубликовано российское рандомизированное исследование 522 пациентов с гриппом и ОРВИ. Авторы сообщали о более быстром уменьшении лихорадки и меньшем числе осложнений. Но работа относится к старой доказательной базе, а применённые методы и полнота отчётности уступают требованиям к современным подтверждающим РКИ.

Вывод: сам факт наличия старого РКИ не равен высокой уверенности в эффективности; крупных свежих независимых исследований, способных изменить международный консенсус, не найдено.

Циклоферон зарегистрирован в России, однако наличие регистрации само по себе не означает высокой уверенности в эффективности препарата. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Анаферон и Эргоферон: отдельные положительные РКИ есть, международного консенсуса нет

У Эргоферона доказательная база шире. В многоцентровом двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании у 282 детей среднее время до облегчения всех симптомов составило 4,5 дня против 5,2 дня с плацебо. Есть также рандомизированное сравнение с осельтамивиром при гриппоподобном заболевании. Но эти работы не привели к включению Эргоферона в международные рекомендации как стандарт лечения гриппа или большинства ОРВИ.

Вывод: наличие статистически положительного исследования ещё не отвечает на вопросы о независимой воспроизводимости, клинической значимости эффекта и влиянии на важные исходы — госпитализации, осложнения и смертность.

Трекрезан: опубликованные данные в основном не уровня крупного подтверждающего РКИ

Для оксиэтиламмония метилфеноксиацетата опубликовано, например, открытое пострегистрационное наблюдательное исследование 2023 года со 122 пациентами в основной группе и 50 пациентами в группе сравнения. Такой дизайн чувствителен к систематическим ошибкам и не равен двойному слепому плацебо-контролируемому РКИ.

В клинических рекомендациях Минздрава РФ по ОРВИ у взрослых 2025 года действующее вещество присутствует с уровнем убедительности C и уровнем достоверности доказательств 5. Отдельно полезно проверять реестр разрешённых клинических исследований ГРЛС: наличие зарегистрированного исследования само по себе не означает, что его результаты опубликованы и подтверждают эффективность.

Вывод: на момент проверки крупной опубликованной международной базы РКИ, позволяющей уверенно считать препарат стандартом терапии ОРВИ, нет.

Что нового появилось в 2025–2026 годах

Для семи разбираемых препаратов свежих крупных опубликованных РКИ 2025–2026 годов, которые бы радикально меняли картину, при поиске не обнаружилось. Но появились важные новые данные: российское наблюдательное исследование 2025 года по четырём противовирусным и метаанализ умифеновира у детей 2026 года. Первый не рандомизирован, второй прямо отмечает низкую уверенность в итоговых оценках.

Для сравнения масштаба современной доказательной базы: в международном РКИ CENTERSTONE по балоксавиру, опубликованном в New England Journal of Medicine в 2025 году, участвовали 1457 заболевших и 2681 член их семей. Передача лабораторно подтверждённого гриппа к пятому дню была ниже после лечения балоксавиром — 9,5% против 13,4% при плацебо; различие по симптоматическому гриппу у контактов статистически значимым не стало. Это пример того, какой масштаб и дизайн обычно требуются для сильных выводов.

В июне 2026 года FDA одобрила первый дженерик балоксавира для лечения неосложнённого гриппа и постконтактной профилактики у пациентов от пяти лет — ещё одно подтверждение того, что международная регуляторная база по гриппу продолжает обновляться.

Осельтамивир относится к противовирусным препаратам, которые применяются именно при гриппе по определённым показаниям. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Что тогда принимать при обычной ОРВИ

Для большинства неосложнённых ОРВИ лечение прежде всего симптоматическое: отдых, достаточное питьё, средства от боли и температуры при необходимости, а также лечение отдельных симптомов. Антибиотики не действуют на вирусы и не должны назначаться «на всякий случай» при неосложнённой вирусной инфекции. Подробные российские подходы изложены в клинических рекомендациях по ОРВИ у взрослых.

Если болезнь похожа на грипп — внезапное начало, высокая температура, выраженная слабость, ломота — особенно у беременных, пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями или при тяжёлом течении, важнее своевременно оценить показания к специфической терапии. CDC рекомендует начинать противогриппозное лечение у групп высокого риска как можно раньше, не дожидаясь лабораторного подтверждения, если клиническое подозрение достаточно высоко.

Срочно обратиться за медицинской помощью стоит при одышке, боли или давлении в груди, спутанности сознания, выраженном обезвоживании, резком ухудшении состояния либо повторном ухудшении после периода улучшения.

Осенью выбор средств «от простуды и гриппа» в аптеке огромен, но препараты отличаются и по назначению, и по уровню доказательств. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Что FDA и EMA говорят об этих препаратах

В актуальном материале FDA по препаратам от гриппа перечислены четыре противовирусных средства, рекомендуемых CDC для циркулирующих штаммов: осельтамивир, занамивир, перамивир и балоксавир. Проверять статус конкретного препарата в США следует через Drugs@FDA.

В Европе централизованно одобренные лекарства доступны в базе EMA. Важно: отсутствие препарата в этой базе нельзя автоматически трактовать как «запрещён во всей Европе», потому что часть лекарств может иметь национальную регистрацию отдельных стран ЕС. Поэтому корректная формулировка — «не входит в централизованный перечень EMA как стандартный противогриппозный препарат», а не «запрещён в Европе».

Регистрация в России и ЕАЭС: что она доказывает, а что нет

Регистрационный статус лекарств в России проверяется через ГРЛС Минздрава, а разрешённые клинические исследования — через реестр РКИ ГРЛС. На уровне ЕАЭС действуют единые реестры и информационные базы, описанные Евразийской экономической комиссией.

Ключевая оговорка: регистрация означает, что препарат допущен к обращению по правилам соответствующего регулятора. Это не синоним «эффективность доказана с высокой уверенностью по современным международным стандартам» и не гарантирует включение в рекомендации ВОЗ, CDC, FDA или EMA.

Так это «фуфломицины» или нет?

«Фуфломицин» — разговорное, а не медицинское понятие. Для редакционного текста точнее говорить об уровне доказательств: есть ли качественные РКИ, насколько велик эффект, воспроизводится ли он независимыми группами, влияет ли на важные исходы и включён ли препарат в клинические рекомендации с высокой уверенностью.

Арбидол занимает промежуточное положение: клинический сигнал и РКИ есть, но ВОЗ оценивает доказательства как недостаточно надёжные для рутинного применения при нетяжёлом гриппе. Для Кагоцела, Ингавирина, Циклоферона, Анаферона, Эргоферона и Трекрезана убедительной международной базы, позволяющей без серьёзных оговорок назвать их стандартом лечения ОРВИ или гриппа, сейчас нет.

Практический ответ на вопрос «что купить из этих семи?» такой: при обычной ОРВИ выбирать между ними в большинстве случаев не требуется. При настоящем гриппе и наличии показаний к специфической терапии выбор определяется тяжестью заболевания, риском осложнений, временем от начала симптомов и актуальными клиническими рекомендациями.

При обычной ОРВИ основой помощи часто становятся отдых, питьё и симптоматическое лечение, а не попытка найти универсальную «таблетку от вирусов». ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

FAQ

Что лучше — Арбидол или Ингавирин?

Надёжных современных прямых исследований, позволяющих уверенно объявить один препарат лучше другого, недостаточно. У умифеновира доказательная база шире и он отдельно оценивался ВОЗ, но итоговая рекомендация ВОЗ при нетяжёлом гриппе остаётся условно отрицательной.

Можно ли принимать Кагоцел для профилактики простуды?

В России препарат зарегистрирован и имеются исследования профилактики, однако наличие показания и отдельных положительных работ не равно современной международной доказательной базе высокого качества.

Какое противовирусное имеет наиболее убедительную доказательную базу при гриппе?

Зависит от тяжести и факторов риска. ВОЗ при тяжёлом гриппе условно рекомендует осельтамивир, а при нетяжёлом гриппе у пациентов высокого риска — балоксавир. CDC в 2026 году рекомендует раннее лечение групп высокого риска и допускает несколько препаратов для амбулаторных пациентов.

Нужно ли вообще противовирусное при ОРВИ?

В большинстве случаев обычная ОРВИ проходит самостоятельно и требует прежде всего симптоматического лечения. Специфическая противовирусная терапия нужна не «от любого насморка», а при конкретной инфекции и конкретных показаниях.