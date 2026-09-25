Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 сентября, 17:09

«Цирк уехал, а клоуны остались»: Путин ответил на вопрос Юнашева о «воинственной» Эстонии

Путин назвал бредом и клоунадой заявления главы Минобороны Эстонии о войне с РФ

Обложка © Life.ru, © ТАСС / VALDA KALNINA / ЕРА

Обложка © Life.ru, © ТАСС / VALDA KALNINA / ЕРА

Президент России Владимир Путин назвал провокацией заявления министра обороны Эстонии Мартина Херема о возможном военном столкновении с РФ. Об этом глава государства заявил, отвечая на вопрос журналиста Кремлёвского пула Александра Юнашева.

«Это бред и клоунада. Цирк уехал, а клоуны остались», — сказал Путин, комментируя высказывания эстонского министра.

Херем ранее говорил, что Россия в перспективе может применить военную силу против Эстонии и республике необходимо быть готовой к такому сценарию. При этом сам министр подчёркивал, что речь не идёт о прогнозе неизбежного российского нападения.

Путин в ответ заявил, что Россия не готовится к боевым действиям с европейскими странами и не видит для этого оснований.

«Это целенаправленная провокация. Многие в ЕС говорят, что ждут нападения и сами готовятся к войне с Россией. Но мы не готовимся!» — заявил президент.

Ранее Путин также говорил, что у России нет агрессивных намерений в отношении европейских государств и Москва готова к восстановлению отношений с соседями.

В Европе на фоне конфликта на Украине продолжается дискуссия о возможных рисках со стороны России. Страны НАТО наращивают оборонные расходы и военные возможности, объясняя это необходимостью усилить сдерживание и защиту членов альянса.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Эстония
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar