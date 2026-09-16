Turkish Airlines не доставила багаж во Внуково 16 сентября: что делать пассажирам

Часть чемоданов пассажиров рейсов из Турции прибыла в Москву отдельно от владельцев. Life.ru выяснил, какие рейсы уже получили багаж, куда обращаться во Внуково и можно ли требовать компенсацию.

Авиакомпания Turkish Airlines 16 сентября не доставила во Внуково часть багажа пассажиров нескольких рейсов из Турции. В московском аэропорту сообщили, что часть чемоданов пришлось досылать отдельными бортами. При этом недоставленный ранее багаж рейсов TK 3178 и TK 3084 из Даламана уже находится во Внуково. Остальные вещи ожидают очередными рейсами из Турции. Причину нынешней задержки багажа аэропорт не называл.

Пассажирам, которые уже оформили доставку вещей по адресу пребывания или досыл в другой аэропорт, во Внуково пообещали передать багаж в ближайшее время. Тем, кто хочет забрать чемодан самостоятельно, можно круглосуточно обратиться в комнату невостребованного багажа международных линий. Телефон Lost & Found Внуково: +7 (495) 436-77-60, электронная почта — lostandfound@vnukovo.ru. Для получения понадобятся заграничный паспорт, посадочный талон и багажная бирка.

Какие рейсы Turkish Airlines во Внуково остались без части багажа 16 сентября

В официальном сообщении Внуково пока названы два рейса Turkish Airlines из Даламана — TK 3178 и TK 3084. Важно: задержанный багаж этих пассажиров уже доставлен в Москву. Поэтому тем, кто летел именно этими рейсами и не получил чемодан, имеет смысл уточнять его наличие непосредственно в Lost & Found.

Одновременно аэропорт сообщил о недоставленном багаже «с других рейсов», который должен прибыть следующими бортами из Турции. Номера этих рейсов в сообщении не приводятся. Поэтому ориентироваться только на списки, распространяемые в соцсетях и неофициальных каналах, не стоит.

Что делать, если багаж Turkish Airlines не прилетел вместе с вами

Обратитесь в Lost & Found или к представителю авиакомпании и оформите PIR — Property Irregularity Report, акт о неприбытии багажа. Сохраните сам документ и его номер. Укажите номер рейса и багажной бирки, контакты, описание чемодана и адрес, по которому вам удобно получить вещи. Для международного рейса также может потребоваться оформление документов для таможни. Если заявление уже оформлено, проверить статус багажа Turkish Airlines можно по номеру PIR через сервис авиакомпании. Turkish Airlines сообщает, что в первые пять дней данные также можно уточнять по контактам станции, указанным в акте. Не выбрасывайте посадочный талон и багажную бирку. Turkish Airlines просит прикладывать к обращению паспорт, посадочный талон, бирку, а при необходимости — список вещей, фотографии и документы о расходах. Сохраняйте чеки на необходимые покупки, которые пришлось сделать из-за отсутствия багажа. Они могут понадобиться при обращении за возмещением расходов. Turkish Airlines указывает, что при задержке багажа можно подавать заявление о компенсации убытков и расходов, возникших до его доставки.

Если багаж найден, перевозчик должен организовать его доставку в указанный пассажиром пункт или по адресу без дополнительной платы. В сегодняшнем сообщении Внуково отдельно уточняет, что ранее оформившим доставку пассажирам ехать в аэропорт необязательно.

Можно ли получить компенсацию от Turkish Airlines за задержанный багаж

Да, но речь не идёт об автоматической фиксированной выплате каждому пассажиру.

Перелёт Турция — Россия является международной воздушной перевозкой. И Россия, и Турция участвуют в Монреальской конвенции 1999 года, которая регулирует в том числе ответственность перевозчиков за задержку, утрату и повреждение багажа.

Актуальный предел ответственности за задержку, потерю или повреждение багажа составляет 1519 специальных прав заимствования (SDR) на пассажира. Этот лимит был повышен с 28 декабря 2024 года. Turkish Airlines также указывает на своём сайте предел в 1519 SDR. Это максимальный предел ответственности, а не гарантированная сумма компенсации: размер требования зависит от реального ущерба и подтверждающих документов.

Для задержанного багажа Turkish Airlines рекомендует заполнить онлайн-форму по проблемам с багажом в течение 21 дня и приложить документы, подтверждающие понесённые расходы. Сама авиакомпания предупреждает, что ответственность за задержку может не наступить, если перевозчик докажет, что принял все разумно необходимые меры для предотвращения ущерба либо принять их было невозможно.

Если чемодан так и не нашли, ситуация переходит из задержки багажа в его утрату. Роспотребнадзор указывает, что если зарегистрированный багаж не обнаружен в течение 21 календарного дня, пассажир вправе требовать возмещения вреда.

Почему багаж Turkish Airlines уже задерживался во Внуково

Проблемы с доставкой чемоданов пассажиров Turkish Airlines в Москву возникают не впервые. В августе 2025 года Life.ru сообщал о задержке 53 мест багажа на рейсе TK 415 Стамбул — Москва. В июне того же года пассажиры сразу нескольких рейсов из Антальи также прибыли во Внуково без части вещей; тогда аэропорт со ссылкой на перевозчика объяснял снятие багажа ограничениями по максимальной взлётной массе самолётов.

Однако переносить это объяснение на ситуацию 16 сентября 2026 года нельзя: причины нынешней недоставки багажа Turkish Airlines официально пока не названы.

Багаж рейсов TK 3178 и TK 3084 уже во Внуково?

Да. Аэропорт сообщил, что недоставленный ранее багаж этих рейсов из Даламана 16 сентября уже прибыл.

Куда звонить, если багаж Turkish Airlines не получили во Внуково?

В круглосуточную службу Lost & Found аэропорта Внуково по телефону +7 (495) 436-77-60. Также аэропорт указывает адрес lostandfound@vnukovo.ru.

Нужно ли самостоятельно ехать во Внуково за чемоданом?

Не обязательно. Если пассажир уже оформил доставку по адресу или досыл в другой аэропорт, Внуково обещает передать ему багаж. Самостоятельно приехать в круглосуточную комнату невостребованного багажа можно, если вещи нужны быстрее.