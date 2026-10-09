Тверской район обогнал Зябликово в 16 раз в «табачном» рейтинге Life.ru

Тверской район Москвы оказался лидером по плотности специализированных табачных магазинов. На каждые 10 тысяч постоянных жителей здесь приходится почти 36 торговых точек — примерно в 16 раз больше, чем в Зябликове. К такому выводу пришёл Life.ru, составив собственный рейтинг районов столицы.

В Тверском районе при населении 76 889 человек насчитывается 276 табачных магазинов. Таким образом, показатель составляет 35,9 точки на 10 тысяч жителей, или примерно один магазин на 279 человек.

Для сравнения, в Зябликове, где проживают 133 650 человек, обнаружилось всего 30 таких объектов. В пересчёте на население это 2,24 точки на 10 тысяч жителей.

При подготовке исследования журналисты Life.ru сопоставили данные городского интернет-справочника со сведениями Яндекс Карт и 2ГИС, а также численностью населения московских районов за 2025 год. В выборку вошли специализированные табачные магазины и представленные в этой категории точки с товарами для электронных испарителей.

При этом разница не говорит о том, что жители Тверского района курят в 16 раз чаще. В центре столицы магазины обслуживают не только местных жителей, но и туристов, офисных сотрудников и многочисленных посетителей. Это может заметно влиять на расчётный показатель.

Полную карту табачной розницы Москвы и рейтинги районов с самой высокой и низкой плотностью магазинов Life.ru опубликовал в собственном расследовании.

Ранее Life.ru рассказывал о сокращении числа магазинов электронных сигарет в российских городах-миллионниках. За год их количество уменьшилось на 11%.