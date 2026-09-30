«У меня бомба»: Мужчину с подозрительным пакетом задержали у авиабазы в Нидерландах

Мужчину задержали у военной авиабазы Леуварден на севере Нидерландов после того, как он заявил, что принёс с собой бомбу. Подозрительный пакет сейчас изучают специалисты службы обезвреживания взрывчатых веществ Минобороны страны.

Инцидент произошёл в среду, 30 сентября, у главного въезда на авиабазу в провинции Фрисландия. По данным Hart van Nederland, мужчина пришёл к объекту с пакетом и сообщил военнослужащим, что внутри находится взрывное устройство.

После этого к авиабазе стянули экстренные службы, а предполагаемого нарушителя задержали сотрудники Королевской военной полиции Нидерландов. Представитель ведомства подтвердил, что пакет передан специалистам Explosieven Opruimingsdienst Defensie — подразделения Минобороны, занимающегося обезвреживанием боеприпасов и подозрительных предметов.

На момент публикации данных о том, что внутри действительно обнаружена взрывчатка, нет. Результаты проверки ожидаются позднее. О дополнительных ограничениях на территории базы или возможной эвакуации также пока не сообщалось.

Леуварден — одна из ключевых авиабаз Королевских военно-воздушных сил Нидерландов. Здесь базируются истребители F-35, а с 2022 года площадка также является базой беспилотных аппаратов MQ-9 Reaper. Авиабаза входит в состав Air Combat Command страны.