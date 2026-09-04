У «справедливой карты мира» Equal Earth нашли разные варианты отображения Крыма

Крым по-разному отображается в официальных версиях политической карты Equal Earth, переход к проекции которой продвигает международная кампания Correct the Map. В русскоязычном варианте полуостров окрашен тем же цветом, что и Россия, тогда как в стандартной версии карты он выделен отдельно нейтральным цветом.

Обе карты размещены для скачивания на официальном сайте Equal Earth. Русская входит в перечень из 20 языковых вариантов политической карты, а авторы проекта отдельно описывают подход к спорным, по их версии, территориям в базовой версии.

В разделе с источниками данных прямо указано, что на стандартной карте Крым показан нейтральным розовым. При этом на размещённой там же русскоязычной карте территория полуострова визуально окрашена в цвет России.

Скриношот с англоязычной версии Equal Earth

Различия не ограничиваются Крымом. Equal Earth предлагает отдельную китайскую карту с границами КНР и стандартный китайский вариант, английскую версию с границами, соответствующими позиции Индии, а для арабского языка — карты с подписями Палестины или Израиля.

Сами создатели проекта предупреждают пользователей, что геополитические вопросы являются спорными. Если человек не согласен с содержанием карты, ему предлагают воспользоваться открытыми редактируемыми файлами и самостоятельно изменить политическую разметку.

Скриношот с русскоязычной версии Equal Earth

При этом Equal Earth изначально создавалась не для определения государственных границ. Это равновеликая картографическая проекция, разработанная в 2018 году для более корректной передачи соотношения площадей стран и континентов. Именно её использование вместо проекции Меркатора сейчас продвигает Correct the Map. Кампания утверждает, что Equal Earth позволяет справедливее показать размеры Африки и других регионов Глобального Юга.