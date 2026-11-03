Убийство Динары Алхасовой в Дагестане: признание бывшего мужа, мотив и всё, что известно Оглавление Убийство Динары Алхасовой: главное за минуту Кто такая Динара Алхасова Как пропала Динара Алхасова 30 октября Как Динару Алхасову заманили на заказ Что признал бывший муж Динары Алхасовой Почему могли убить Динару Алхасову Как полиция вышла на подозреваемых Как пытались скрыть тело Динары Что произошло с телефоном Динары Где нашли тело Динары Алхасовой Кого задержали по делу Динары Алхасовой Бывший муж Знакомый бывшего мужа 38-летняя знакомая Был ли тракторист соучастником Правда ли бывший муж пытался скрыться в больнице Хронология убийства Динары Алхасовой Что сейчас расследует Следственный комитет Почему это дело получило большой резонанс FAQ 34-летнюю Динару Алхасову нашли убитой после исчезновения в Махачкале. Что известно о признании бывшего мужа, предполагаемом мотиве, задержанных, ловушке с заказом такси и расследовании. ИИ-иллюстрация к материалу об убийстве Динары Алхасовой в Дагестане: следствие устанавливает обстоятельства преступления, роль бывшего мужа и других фигурантов дела.

34-летняя жительница Махачкалы Динара Алхасова пропала 30 октября после того, как утром отвезла ребёнка в детский сад и отправилась выполнять заказ. 2 ноября её тело с признаками насильственной смерти обнаружили возле посёлка Новый Хушет. По делу об убийстве задержали бывшего мужа женщины, его знакомого, а позднее в аэропорту Домодедово — ещё одну предполагаемую участницу.

3 ноября бывший супруг Алхасовой дал признательные показания. На опубликованном МВД видео он рассказал, что вызвал бывшую жену под видом женщины-клиента, а после её приезда напал на неё. Признательные показания являются частью доказательств по уголовному делу, но окончательную юридическую оценку действиям фигурантов даст суд.

По данным правоохранительных органов, одним из рассматриваемых мотивов стала ревность: бывший муж, как сообщается, не смирился с новым замужеством Динары. Следствие продолжает устанавливать роль каждого задержанного.

Убийство Динары Алхасовой: главное за минуту

Кто погиб? — 34-летняя жительница Махачкалы Динара Алхасова, подрабатывавшая частными перевозками

Когда она пропала? — 30 октября 2026 года

Когда нашли тело? — 2 ноября

Где нашли Динару? — на пустыре возле посёлка Новый Хушет

Кого задержали? — бывшего мужа, его знакомого и 38-летнюю предполагаемую соучастницу

Признался ли бывший муж? — да, 3 ноября МВД опубликовало видео с его признательными показаниями

Как Динару заманили? — по версии МВД, через женщину, представившуюся туристкой и заказавшую поездку в Сулакский каньон

Какой мотив рассматривается? — по данным правоохранителей — ревность после нового замужества женщины

По какой статье расследуется дело? — по ст. 105 УК РФ — убийство

Дело закончено? — нет. Следствие продолжает устанавливать обстоятельства и роль каждого фигуранта

Кто такая Динара Алхасова

Динаре Алхасовой было 34 года. Она жила в Махачкале и в свободное время занималась пассажирскими перевозками, принимая заказы от женщин. У неё был маленький ребёнок.

Динара Алхасова, пропавшая 30 октября 2026 года в Дагестане; по версии следствия, её убийство организовал бывший муж. Фото © пресс-служба ГУ МВД по республике Дагестан

Именно формат «женского такси», по версии МВД, сыграл важную роль при подготовке преступления: бывший муж понимал, что Динара не согласится встретиться с ним лично и не примет обычный заказ от мужчины. Поэтому для вызова машины, как считают правоохранители, была привлечена знакомая.

Как пропала Динара Алхасова 30 октября

Утром 30 октября Динара отвезла ребёнка в детский сад и отправилась выполнять заказ. После этого она перестала выходить на связь. В тот день женщина должна была ехать с клиенткой в сторону Сулакского каньона.

После её исчезновения начались поиски. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а сотрудники уголовного розыска начали восстанавливать маршрут автомобиля и проверять круг знакомых женщины.

Как Динару Алхасову заманили на заказ

По версии МВД Дагестана, бывший супруг привлёк 38-летнюю знакомую — уроженку Смоленской области.

Женщина связалась с Динарой под видом туристки и сообщила, что хочет съездить в Сулакский каньон. Поскольку Алхасова принимала заказы от женщин, просьба не должна была вызвать подозрений.

Когда Динара приехала по указанному адресу, там, согласно версии правоохранительных органов, находились бывший супруг и его знакомый.

Позднее предполагаемую участницу задержали в аэропорту Домодедово. Сотрудники уголовного розыска МВД Дагестана начали готовить документы для её доставки в республику.

По версии МВД Дагестана, Динару Алхасову заманили на встречу под видом заказа на поездку в Сулакский каньон. Фото © Life.ru

Что признал бывший муж Динары Алхасовой

3 ноября МВД опубликовало видео признательных показаний бывшего мужа погибшей.

Мужчина рассказал, что использовал поддельный номер и женское имя, чтобы вызвать бывшую супругу. По его словам, когда Динара приехала, он напал на неё и нанёс смертельные ножевые ранения. После этого тело было перенесено в другой автомобиль, а знакомого мужчина попросил вывезти его.

Почему могли убить Динару Алхасову

По информации правоохранительных органов, предполагаемым мотивом убийства стала ревность.

Динара несколько месяцев назад снова вышла замуж, а бывший супруг, по версии правоохранителей, не смог с этим смириться.

Как полиция вышла на подозреваемых

Оперативники изучали камеры наблюдения и маршруты автомобиля Динары.

Как сообщалось со ссылкой на МВД, внимание полиции привлёк автомобиль, который двигался вслед за машиной женщины. При проверке выяснилось, что им пользовался её бывший супруг.

Правоохранители также проверяли действия людей, связанных с подозреваемыми, автомобиль погибшей и перемещения её телефона.

За несколько дней оперативникам удалось установить предполагаемых участников, обнаружить тело и восстановить значительную часть последовательности событий.

Полиция установила предполагаемых участников убийства Динары Алхасовой, изучив камеры наблюдения, маршруты автомобилей и действия подозреваемых. Фото © Life.ru

Как пытались скрыть тело Динары

По данным МВД, знакомый бывшего мужа договорился с местным трактористом о земляных работах возле Нового Хушета.

Рабочему сказали, что яму нужно выкопать для наружного туалета. После его отъезда тело женщины спрятали в углублении. Затем тракториста вновь попросили приехать и засыпать первоначальную яму, объяснив это ошибкой в выборе места. Правоохранители считают, что рабочий не знал о настоящей цели земляных работ.

Автомобиль Динары также пытались скрыть: его переместили в другое место и сменили регистрационные номера.

Следствие считает, что тело Динары Алхасовой пытались спрятать в заранее подготовленной яме возле посёлка Новый Хушет. Фото © телеграм-канал «Криминальная хроника»

Что произошло с телефоном Динары

Телефон пропавшей в первые дни поиска стал одним из ключевых элементов истории.

По данным правоохранителей, после преступления устройство передали другому человеку и попытались использовать его для создания ложного маршрута — телефон ненадолго включили в другом районе, а затем выбросили. Именно поэтому ранняя геолокация телефона далеко от Махачкалы не означала, что сама Динара находилась там.

Где нашли тело Динары Алхасовой

Тело женщины обнаружили возле посёлка Новый Хушет, на окраине Махачкалы.

Кого задержали по делу Динары Алхасовой

Бывший муж

Он был задержан по подозрению в причастности к убийству и позднее дал признательные показания.

Знакомый бывшего мужа

Мужчина также был задержан. Следствие устанавливает его роль в произошедшем.

38-летняя знакомая

Женщину задержали в аэропорту Домодедово. По версии МВД, именно она связалась с Динарой под видом клиентки и помогла заманить её на заказ.

Её окончательную роль и процессуальный статус предстоит устанавливать следствию.

Был ли тракторист соучастником

Из опубликованной МВД версии следует, что тракториста ввели в заблуждение.

Его попросили выкопать яму якобы для уличного туалета, а позднее — засыпать её и подготовить другую. В доступных сообщениях нет данных о том, что он знал о захоронении тела.

Поэтому включать тракториста в число предполагаемых участников убийства без новой официальной информации некорректно.

Правда ли бывший муж пытался скрыться в больнице

Правоохранители проводили поисковые мероприятия по делу об убийстве Динары Алхасовой. Фото © Life.ru

В сообщениях МВД приводилась ещё одна необычная деталь расследования.

Во время поисков бывший супруг сначала пришёл на разговор с полицейскими, а позднее сообщил о боли в животе, был госпитализирован и прооперирован. Представители МВД предполагали, что таким способом мужчина мог пытаться избежать дальнейших вопросов.

Хронология убийства Динары Алхасовой

30 октября, утро. Динара отвозит ребёнка в детский сад и отправляется на заказ. После этого перестаёт выходить на связь.

30 октября — 1 ноября. Родные и правоохранители ищут женщину. Проверяются автомобиль, телефон и маршрут.

1 ноября. Следственный комитет сообщает о возбуждении уголовного дела по факту исчезновения Динары.

2 ноября. Тело женщины обнаруживают возле Нового Хушета. По подозрению в убийстве задерживают бывшего мужа и его знакомого.

Ночь на 3 ноября. В аэропорту Домодедово задерживают 38-летнюю женщину, которая, по версии МВД, помогла организовать заказ-ловушку.

3 ноября. МВД публикует видео признательных показаний бывшего мужа Динары.

Бывший муж Динары Алхасовой дал признательные показания по делу об убийстве; видео его показаний 3 ноября опубликовало МВД. Видео © телеграм-канал «Криминальная хроника»

Что сейчас расследует Следственный комитет

Уголовное дело расследуется по статье 105 УК РФ — убийство.

Следователи продолжают устанавливать полную последовательность событий, определять роль каждого фигуранта, проверять показания задержанных, собирать вещественные доказательства, устанавливать все обстоятельства подготовки преступления и процессуально закреплять полученные доказательства.

Признание подозреваемого не означает автоматического завершения дела: его показания необходимо сопоставить с другими материалами расследования.

Почему это дело получило большой резонанс

История объединила сразу несколько факторов, которые вызвали большой общественный интерес: исчезновение молодой матери после рабочего заказа, многодневные поиски, обнаружение тела, предполагаемое заранее спланированное преступление и появление нескольких задержанных.

Дополнительный резонанс связан с тем, что, по версии МВД, механизм «женского такси», который должен был давать пассажирам и водителям дополнительное чувство безопасности, использовали для организации ложного заказа.

FAQ

Кто такая Динара Алхасова?

34-летняя жительница Махачкалы, которая в свободное время занималась пассажирскими перевозками и принимала заказы от женщин. 30 октября она пропала после выезда на заказ.

Когда пропала Динара Алхасова?

Утром 30 октября 2026 года.

Где нашли Динару Алхасову?

Её тело обнаружили возле посёлка Новый Хушет.

Кого подозревают в убийстве Динары Алхасовой?

Задержаны бывший муж погибшей, его знакомый и 38-летняя женщина, которую правоохранители считают возможной участницей подготовки ложного заказа.

Признался ли бывший муж Динары?

Да. 3 ноября МВД опубликовало видео, на котором мужчина даёт признательные показания.

Как Динару заманили в ловушку?

По версии МВД, знакомая бывшего супруга представилась туристкой и заказала поездку в Сулакский каньон.

Почему могли убить Динару Алхасову?

Правоохранительные органы называют предполагаемым мотивом ревность бывшего мужа после нового замужества женщины.

Кто вызвал такси?

По версии МВД, 38-летняя знакомая бывшего мужа. Её задержали в аэропорту Домодедово.

По какой статье расследуется дело?

По статье 105 УК РФ — убийство.

Уже доказана вина задержанных?

Нет. Следствие продолжается. Признательные показания одного из подозреваемых не заменяют судебный приговор.

Авторы Александра Новоселова