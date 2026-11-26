В Подмосковье 20-летнего кемеровчанина приговорили к девяти годам колонии строгого режима за убийство юноши после ссоры в автобусе. Приговор вынес Электростальский городской суд.

Житель Кемеровской области приговорен к 9 годам колонии строгого режима за убийство. Видео © Telegram / Прокуратура Московской области

На скамье подсудимых оказался Имомали Т. Как установил суд, вечером 18 января 2026 года между ним и другим пассажиром рейсового автобуса возник словесный конфликт на почве внезапной личной неприязни.

После выхода из общественного транспорта ссора переросла в драку. Турдиев нанёс оппоненту несколько ножевых ранений и скрылся. Полученные молодым человеком травмы оказались смертельными.

Турдиева признали виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, в январе Life.ru публиковал видеозапись начала конфликта в салоне автобуса. После трагедии следователи изучили записи камер наблюдения, назначили необходимые экспертизы и приступили к установлению всех участников потасовки.