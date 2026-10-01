«Учиться будет некому»: Путин жёстко предупредил о рисках для человечества

Президент России Владимир Путин заявил, что человечеству необходимо отказаться от военного противостояния, научиться решать общие проблемы и приступить к формированию нового устойчивого миропорядка. Об этом он сказал 1 октября на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам президента, он хотел бы, чтобы будущие поколения воспринимали вторую четверть XXI века как переломный момент, когда государства смогли осознать масштаб стоящих перед человечеством угроз и начать совместно искать решения.

«Хочется верить, что наши потомки смогут узнать из будущих учебников истории, что вторая четверть XXI века стала поворотным пунктом, когда человечество, осознав масштаб перемен, вызовов своему существованию, нашло в себе силы отложить в сторону дрязги, амбиции и эгоизм и объединиться для решения общих проблем», — сказал Путин.

В числе таких задач глава государства назвал технологическую революцию, социальное неравенство и экологическую деградацию. По его мнению, новые технологии необходимо превратить из источника возможных угроз в инструмент развития, а глобальные социальные и экологические проблемы — решать на практике.

Отдельно Путин высказался о международных конфликтах. По его словам, человечеству необходимо осознать бесперспективность военного противостояния и политики диктата и искать решения, которые могли бы учитывать интересы разных сторон.

Конечной целью таких изменений президент назвал создание нового устойчивого мирового порядка. Завершая эту часть выступления, Путин сформулировал предупреждение максимально резко:

«Уверен, что именно так это и будет. Потому что, если всего этого не произойдёт, есть риск, что учиться по этим учебникам уже будет некому, да и учебников самих не появится», — сказал он.