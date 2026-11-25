Умер генерал-полковник Александр Порядин: биография, служба и что известно о причине смерти Оглавление Кто такой Александр Порядин Военная карьера: от командира взвода до генерал-полковника В каких конфликтах участвовал и какие награды получил От чего умер Александр Порядин Где простились с Александром Порядиным и где его похоронили Генерал-полковник Александр Порядин умер в 66 лет. Где родился, какими округами Росгвардии командовал, что известно о смерти и где его похоронили. Обложка © 58.rosguard.gov

Бывший командующий Приволжским округом Росгвардии Александр Сергеевич Порядин умер 19 ноября 2026 года в возрасте 66 лет. 23 ноября с ним простились в Екатеринбурге, сообщила Росгвардия. Генерал-полковник служил в войсках МВД и Росгвардии, руководил двумя округами. Life.ru собрал основные факты его биографии.

Кто такой Александр Порядин

Порядин родился 4 сентября 1960 года в Усмани Липецкой области. Место рождения указано в биографической справке Усманского краеведческого портала. Военную присягу он принял в 1978 году, ещё во время учёбы. Получил образование в трёх военных учебных заведениях: командном училище МВД СССР (1982), академии имени Фрунзе (1991) и академии Генерального штаба (2001).

Военная карьера: от командира взвода до генерал-полковника

Начав службу с командования разведывательным взводом, Порядин впоследствии возглавлял подразделения и соединения внутренних войск. Как следует из некролога Приволжского округа Росгвардии, в 2003 году он перешёл на службу на Урал, затем работал в Главном штабе внутренних войск. В 2009–2015 годах руководил Уральским региональным командованием.

В ноябре 2015 года его назначили командующим Приволжским региональным командованием внутренних войск МВД, сообщало агентство «Время Н». После создания Росгвардии в 2016 году он возглавил её Приволжский округ. В декабре того же года получил звание генерал-полковника. Службу завершил в июне 2023 года.

В каких конфликтах участвовал и какие награды получил

В официальной биографии упоминаются Афганистан, обе чеченские кампании, миротворческая миссия в Таджикистане и участие в боевых действиях на Украине. Среди наград — ордена Александра Невского и «За военные заслуги», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени. После отставки Порядин участвовал в работе ветеранской организации на Урале.

От чего умер Александр Порядин

Росгвардия сообщила о смерти генерала 20 ноября, назвав её скоропостижной. В сообщении о прощании ведомство уточнило дату смерти — 19 ноября 2026 года. Медицинскую причину смерти в этих публикациях не назвали. Подтверждённых сведений о заболевании или иных обстоятельствах смерти на 25 ноября нет.

Где простились с Александром Порядиным и где его похоронили

21 ноября соболезнования близким генерала выразил губернатор Свердловской области Денис Паслер, сообщила «Областная газета». Прощание состоялось 23 ноября в Доме офицеров Центрального военного округа в Екатеринбурге. После церемонии Порядина похоронили на Широкореченском кладбище с воинскими почестями. На прощании присутствовали родственники, сослуживцы, ветераны и представители Росгвардии.

Авторы Александра Новоселова