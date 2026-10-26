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Опубликовано 26 октября, 15:20

Умерла мать солиста Rammstein Тилля Линдеманна

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /till_lindemann_official

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /till_lindemann_official

Мать фронтмена немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна, журналистка и писательница Гитта Линдеманн, скончалась в возрасте 87 лет. Женщины не стало 24 октября в её доме на северо-западе Германии. Печальную новость подтвердили родственники, сообщает телерадиокомпания NDR.

Причина смерти не раскрывается. Известно, что в последние недели Гитта тяжело болела, а её знаменитый сын старался находиться рядом с ней.

В начале октября Тилль Линдеманн отменил участие в памятном мероприятии в Ростоке, посвящённом 100-летию со дня рождения его покойного отца, писателя Вернера Линдеманна. Изначально музыкант планировал прийти туда вместе с матерью, однако из-за её плохого самочувствия оба отказались от поездки.

Гитта Линдеманн, полное имя которой Бригитта Хильдегард Линдеманн, родилась 11 апреля 1939 года в Дрездене. Она посвятила жизнь журналистике и литературе, а с 1992 по 2002 год возглавляла культурную редакцию NDR в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания.

После завершения журналистской карьеры Гитта продолжала писать стихи и книги. В 2023 году она выпустила сборник воспоминаний «Мои места у окна», в котором посвятила отдельную главу сыну. Женщина рассказывала о его заботливом характере и признавалась, что с удовольствием посещала концерты Rammstein.

Литературным творчеством Гитта занималась до последних лет жизни. Весной 2026 года она представила на Лейпцигской книжной ярмарке свой поэтический сборник «Беззвучно».

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Ранее Life.ru рассказывал, как Тилль Линдеманн вспоминал последние дни жизни своей бабушки Зигрид. Музыкант признавался, что ухаживал за ней и старался исполнять её желания, хотя ему было тяжело наблюдать за уходом близкого человека.

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Наталья Демьянова
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