Умерла мать солиста Rammstein Тилля Линдеманна
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Мать фронтмена немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна, журналистка и писательница Гитта Линдеманн, скончалась в возрасте 87 лет. Женщины не стало 24 октября в её доме на северо-западе Германии. Печальную новость подтвердили родственники, сообщает телерадиокомпания NDR.
Причина смерти не раскрывается. Известно, что в последние недели Гитта тяжело болела, а её знаменитый сын старался находиться рядом с ней.
В начале октября Тилль Линдеманн отменил участие в памятном мероприятии в Ростоке, посвящённом 100-летию со дня рождения его покойного отца, писателя Вернера Линдеманна. Изначально музыкант планировал прийти туда вместе с матерью, однако из-за её плохого самочувствия оба отказались от поездки.
Гитта Линдеманн, полное имя которой Бригитта Хильдегард Линдеманн, родилась 11 апреля 1939 года в Дрездене. Она посвятила жизнь журналистике и литературе, а с 1992 по 2002 год возглавляла культурную редакцию NDR в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания.
После завершения журналистской карьеры Гитта продолжала писать стихи и книги. В 2023 году она выпустила сборник воспоминаний «Мои места у окна», в котором посвятила отдельную главу сыну. Женщина рассказывала о его заботливом характере и признавалась, что с удовольствием посещала концерты Rammstein.
Литературным творчеством Гитта занималась до последних лет жизни. Весной 2026 года она представила на Лейпцигской книжной ярмарке свой поэтический сборник «Беззвучно».
Ранее Life.ru рассказывал, как Тилль Линдеманн вспоминал последние дни жизни своей бабушки Зигрид. Музыкант признавался, что ухаживал за ней и старался исполнять её желания, хотя ему было тяжело наблюдать за уходом близкого человека.