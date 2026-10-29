Умерла звезда «Розовой пантеры» Эльке Зоммер

Немецкая актриса и звезда Голливуда Эльке Зоммер, прославившаяся ролью Марии Гамбрелли в комедии «Выстрел в темноте» из серии фильмов о «Розовой пантере», скончалась в возрасте 85 лет. Артистка умерла всего за восемь дней до своего 86-летия. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на немецкое издание Bild.

По словам пасынка актрисы Себастьяна Вальтера, Зоммер ушла из жизни 28 октября в собственном доме в престижном районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Последнее время знаменитость была прикована к постели.

Всего три месяца назад актриса потеряла супруга Вольфа Вальтера, который скончался 22 июля после продолжительной борьбы с раком. Они прожили в браке более 30 лет. После смерти мужа состояние Зоммер стало ухудшаться.

Эльке Зоммер родилась 5 ноября 1940 года в Берлине. Всемирную известность ей принесла карьера в Голливуде, начавшаяся в 1960-х. Она снималась вместе с Питером Селлерсом, Полом Ньюманом, Аленом Делоном и другими звёздами мирового кино. В 1964 году актриса получила премию «Золотой глобус» за роль в фильме «Премия». Среди других известных работ Зоммер — «Десять негритят», «Продолжайте в том же духе» и «Выстрел в темноте».