Умерла звезда «Розовой пантеры» Эльке Зоммер
Зоммер сыграла Марию Гамбрелли в фильме «Выстрел в темноте» (1964), относящемся к киносерии «Розовая пантера». Фото © Сайт «Кинопоиск»
Немецкая актриса и звезда Голливуда Эльке Зоммер, прославившаяся ролью Марии Гамбрелли в комедии «Выстрел в темноте» из серии фильмов о «Розовой пантере», скончалась в возрасте 85 лет. Артистка умерла всего за восемь дней до своего 86-летия. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на немецкое издание Bild.
По словам пасынка актрисы Себастьяна Вальтера, Зоммер ушла из жизни 28 октября в собственном доме в престижном районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Последнее время знаменитость была прикована к постели.
Всего три месяца назад актриса потеряла супруга Вольфа Вальтера, который скончался 22 июля после продолжительной борьбы с раком. Они прожили в браке более 30 лет. После смерти мужа состояние Зоммер стало ухудшаться.
Эльке Зоммер родилась 5 ноября 1940 года в Берлине. Всемирную известность ей принесла карьера в Голливуде, начавшаяся в 1960-х. Она снималась вместе с Питером Селлерсом, Полом Ньюманом, Аленом Делоном и другими звёздами мирового кино. В 1964 году актриса получила премию «Золотой глобус» за роль в фильме «Премия». Среди других известных работ Зоммер — «Десять негритят», «Продолжайте в том же духе» и «Выстрел в темноте».
Ранее Life.ru сообщал, что в Лос-Анджелесе скончался легендарный саксофонист Плас Джонсон, исполнивший знаменитую музыкальную тему «Розовой пантеры». Музыканту было 94 года. Его соло на тенор-саксофоне, написанное композитором Генри Манчини, стало одним из самых узнаваемых музыкальных произведений в истории кинематографа.