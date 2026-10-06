Ушаков назвал русский язык объединяющей силой на пространстве СНГ
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Русский язык остаётся важной объединяющей силой для государств Содружества Независимых Государств. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков на брифинге перед предстоящими мероприятиями СНГ.
«Мощной и объединяющей силой на всем обширном пространстве содружества является русский язык», — сказал Ушаков.
Его заявление прозвучало накануне серии встреч в Туркменистане. 7 октября в национальной туристической зоне «Аваза» состоится заседание Совета министров иностранных дел СНГ, а 9 октября там же пройдёт заседание Совета глав государств Содружества.
Русский язык имеет в СНГ и официальный статус: согласно статье 35 Устава Содружества, он является рабочим языком организации. На нём ведётся значительная часть межгосударственного взаимодействия и готовятся рабочие документы.
Тему роли русского языка на пространстве СНГ неоднократно поднимал и Владимир Путин. Ранее президент называл его одной из сил, которая связывает государства Содружества наряду с общей историей, культурой и традициями.
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