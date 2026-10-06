Ушаков назвал русский язык объединяющей силой на пространстве СНГ

Русский язык остаётся важной объединяющей силой для государств Содружества Независимых Государств. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков на брифинге перед предстоящими мероприятиями СНГ.

«Мощной и объединяющей силой на всем обширном пространстве содружества является русский язык», — сказал Ушаков.

Его заявление прозвучало накануне серии встреч в Туркменистане. 7 октября в национальной туристической зоне «Аваза» состоится заседание Совета министров иностранных дел СНГ, а 9 октября там же пройдёт заседание Совета глав государств Содружества.

Русский язык имеет в СНГ и официальный статус: согласно статье 35 Устава Содружества, он является рабочим языком организации. На нём ведётся значительная часть межгосударственного взаимодействия и готовятся рабочие документы.

Тему роли русского языка на пространстве СНГ неоднократно поднимал и Владимир Путин. Ранее президент называл его одной из сил, которая связывает государства Содружества наряду с общей историей, культурой и традициями.