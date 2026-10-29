В 2,5 раза вырос интерес молодежи к инвестициям

Россияне 18–24 лет стали значительно активнее интересоваться инвестициями: за девять месяцев 2026 года аудитория популярных брокерских платформ в этой возрастной группе выросла в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общее число пользователей инвестиционных ресурсов увеличилось на 64% год к году. К этим выводам пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов.

Хотя молодёжь показывает самые высокие темпы роста, основными пользователями инвестиционных платформ остаются россияне 35–44 лет — на них приходится 43% аудитории. Интерес к инвестициям растёт и у более старших поколений: пользователи 45–54 лет стали посещать брокерские платформы на 52% активнее, а в группе 55–64 лет аудитория увеличилась на 35%.