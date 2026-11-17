Городской совет Блумингтона в штате Индиана единогласно поддержал запрет на распространение и развёртывание искусственного сверхинтеллекта. Речь идёт об автономных системах, которые превосходят человека практически во всех интеллектуальных задачах. Обычных пользователей ИИ-инструментов ограничения не касаются, следует из документа.

Авторы инициативы опасаются, что такие технологии выйдут из-под контроля. В пояснениях к проекту они предупреждают, что человечество рискует потерять возможность самостоятельно определять своё будущее. Документ описывает сверхинтеллект как систему, способную менять собственные алгоритмы и работать без постоянного надзора человека.

«Опасность заключается в том, что ИИ, обладающий значительно большим интеллектом, будет невозможно контролировать. Он будет обладать собственной автономией. Наше будущее будем определять не мы, а ИИ», — пишут в указе.

За нарушения предусмотрены гражданские санкции и обращение в суд. В отдельных случаях материалы направят окружному прокурору. Ограничения задуманы как временная мера — до появления более широких правил безопасности на уровне штата. Документ передали на подпись мэру, после которой закон вступит в силу.