В Берлине во время массовых акций протеста 31 октября пострадали 27 полицейских, правоохранители задержали более 60 участников беспорядков. Столкновения произошли во время вечернего шествия левых радикалов. Об этом столичная полиция сообщила на своей странице в социальной сети X.

«Лёгкие травмы получили в общей сложности 27 наших коллег, все они смогли продолжить службу», — отметили в полиции.

Днём у Бранденбургских ворот прошла демонстрация, которую организовало молодёжное движение Gen Z regelt («Поколение Z решает»). Участники выступали преимущественно мирно. Во время мероприятия сотрудники правоохранительных органов временно задержали пять человек.

Вечером обстановка осложнилась на отдельном шествии левых радикалов. Участники начали бросать в полицейских бутылки, яйца и пиротехнические средства. Правоохранители сообщили о многочисленных нарушениях, включая повреждение имущества, причинение телесных повреждений и сопротивление сотрудникам полиции. Кроме того, некоторых участников задерживали за нарушения законодательства об оружии, взрывчатых веществах и общественном порядке.

Всего безопасность в германской столице обеспечивали около 1,5 тысячи сотрудников полиции. Беспорядки произошли и в других городах. В Гамбурге протестующие поджигали баррикады, а в Кёльне правоохранители применили водомёты. При этом большинство молодёжных демонстраций, которые прошли более чем в 30 городах Германии, обошлись без серьёзных столкновений.