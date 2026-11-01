Полиция Гааги задержала 34 человека после беспорядков, связанных с протестами поколения Z. Большинство задержанных — подростки в возрасте от 15 до 18 лет. Во время столкновений один правоохранитель пострадал от пиротехники и оказался в больнице. Об этом сообщает портал Hart van Nederland со ссылкой на полицию.

Сотрудника полиции госпитализировали с подозрением на повреждение слуха после того, как участники акции начали бросать в силовиков пиротехнические изделия. Задержанных подозревают в нарушении общественного порядка, насильственных действиях, незаконном хранении пиротехники и несоблюдении запрета на закрывающую лицо одежду.

Наиболее напряжённая обстановка сложилась в районе улицы Корте Воорхаут. Там собрались группы молодых людей, которые проигнорировали требования полиции разойтись. Спецподразделения оттеснили их к полю Маливелд, где изначально планировалась демонстрация.

Одновременно в центре города появились более 200 футбольных болельщиков клуба «АДО Ден Хааг». Они утверждали, что вышли защищать магазины от возможных погромов. Полицейским пришлось разделять две группы, чтобы не допустить прямого столкновения.

Несмотря на отсутствие массовых грабежей и разрушений, местные предприниматели понесли финансовые потери. Многие торговые точки заранее закрылись, а витрины заколотили фанерой. По оценке главы объединения предпринимателей Баса Винклера, ущерб может составить несколько тысяч евро. Он намерен обсудить с властями возможность взыскания убытков с организаторов призывов к беспорядкам.

Поводом для усиления мер безопасности стали распространявшиеся в соцсетях призывы к погромам и нападениям на полицейских. Власти Гааги заранее подготовились к возможным столкновениям и ввели чрезвычайные ограничения в центре города. По данным полиции, к вечеру обстановка стабилизировалась, а масштабных беспорядков удалось избежать.