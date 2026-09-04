В ХМАО запустили скважину, 65 лет назад давшую начало нефтедобыче в Западной Сибири Югорские нефтяники перезапустили легендарную скважину Р-1 Мегионского месторождения, с которой начиналась история большой нефти Западной Сибири. Цифровые модели и передовые технологии бурения помогли найти и вовлечь в разработку новые запасы. Обложка © Пресс-служба «Газпром нефти»

В преддверии Дня работника нефтяной и газовой промышленности значимость проекта, который дал вторую жизнь месторождениям Сибири, отметили члены правительства Югры. Губернатор ХМАО–Югры Руслан Кухарук поздравил коллектив предприятия с профессиональным праздником и особо выделил достижения предприятия в работе со сложными запасами и зрелыми месторождениями. Благодаря цифровым технологиям после более чем 40 лет консервации скважина вновь дала нефть. Чтобы вернуть Р‑1 в работу, специалисты «Славнефть-Мегионнефтегаза» при технологической поддержке инженеров «Газпром нефти» провели анализ геологических данных с применением современных методов цифрового моделирования.

Это позволило обнаружить остаточные запасы в тонких пропластках и подобрать технологии для добычи – ключом к недрам стало строительство боковых горизонтальных стволов с использованием высокотехнологичных инструментов бурения. При запуске скважины достигнута уникально низкая обводненность - всего 20%, что является исключительным результатом для зрелого месторождения (для сравнения: на аналогичных активах Западной Сибири доля воды в продукции сегодня часто превышает 90%). Проект Р-1 подтверждает: тиражирование подобных технологических решений способно продлить жизнь зрелых месторождений по всей Сибири на десятилетия вперед.

Фото © Пресс-служба «Газпром нефти»

Получение притока нефти в 1961 году со скважины Р-1 Мегинского месторождения стало точкой отсчета нефтяной эпохи Среднего Приобья Западной Сибири. Легендарный геолог Фарман Салманов инициировавл экспедицию для изучения недр в Сургутском районе, несмотря на распространенную в те годы уверенность, что нефти в Югре нет. Это открытие положило начало промышленной разработке всей Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.

- Исполнилось 65 лет со дня открытия Мегионского месторождения, подтвердившего колоссальный потенциал недр Западной Сибири. Мы помним и чтим тех, кто своим героическим трудом создавал топливно-энергетический комплекс страны. Сегодня команда «Мегионнефтегаза» уверенно держит высокую планку в добыче, геологоразведке и бурении и вносит весомый вклад в развитие Мегиона и всей Югры, — отметил губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук.

Авторы Валерия Мишина