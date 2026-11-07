В Индии загорелись четыре вагона пассажирского поезда «Кармабхуми экспресс», следовавшего из Амритсара в Нью-Джалпайгури. Пожар вызвал панику среди пассажиров, а видео с охваченным пламенем составом появились в Сети. Об этом сообщает телеканал NDTV.

В Индии загорелись четыре вагона пассажирского поезда. Видео © X / ManakdeepSingh

ЧП произошло 6 ноября около 13:00 по местному времени неподалёку от станции Сарай-Банджара в штате Пенджаб. Возгорание началось в пятом вагоне от локомотива, после чего огонь распространился на соседние. Всего пострадали четыре вагона, три из которых получили серьёзные повреждения.

Когда пламя и густой дым начали распространяться по составу, пассажиры бросились искать выход. После срабатывания системы безопасности поезд удалось остановить. Люди покидали вагоны прямо на железнодорожные пути. По информации местных СМИ, некоторые пассажиры выбирались через аварийные окна.

На место прибыли пожарные, полицейские и представители железнодорожной администрации. Руководитель пресс-службы Северной железной дороги Химаншу Шекхар Упадхьяй подтвердил, что экстренные службы незамедлительно приступили к ликвидации пожара. Повреждённые вагоны отцепили от остального состава, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня.

Первоначально власти заявили, что погибших и пострадавших нет. Однако позднее газета The Times of India сообщила, что в больницу города Раджпура доставили 15 пассажиров, восемь из которых получили лёгкие ожоги. Ещё одному человеку оказали помощь в медицинском учреждении Фатехгарх-Сахиба. По словам врачей, состояние всех пострадавших стабильное. Погибших нет.

Всего из поезда эвакуировали около 1,5 тысячи человек. Для продолжения их поездки железнодорожная администрация организовала два дополнительных состава. Движение на повреждённом участке впоследствии восстановили. Причина пожара устанавливается, среди предварительных версий рассматривается короткое замыкание.

Ранее Life.ru писал, что в Японии пассажирский поезд сбил медведя и сошёл с рельсов. Никто из людей не пострадал, однако 32 пассажирам пришлось провести всю ночь в остановившемся составе.