В Индии стартовала совместная с Россией научная программа по цифровизации нефтепереработки Пять дней исследователи из Индии и четырёх вузов России будут обсуждать технологические проекты и подготовку инженеров. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Quality Stock Arts

В технологическом институте Гувахати (IIT Guwahati) при поддержке «Газпром нефти» стартовала международная научно-образовательная программа «Россия – Индия: неделя нефтепереработки и цифровых НПЗ». Главные направления – нефтепереработка, искусственный интеллект, новые материалы и экология. Учёные двух стран вместе ищут новые технологии для промышленности. Россию представляют Университет ИТМО, СПбГТИ, УГНТУ и РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина.

- С 2023 года мы развиваем совместные программы с университетами Китая, а сегодня расширяем сотрудничество с вузами Индии, открывая новые возможности для обмена опытом и реализации международных проектов», - отметила Ирина Гимаева, руководитель проектов Корпоративного университета нефтяной компании.

Сотрудничество с институтом в Гувахати расширяет академические связи российского бизнеса в Азии и на Ближнем Востоке. Опыт сотрудничества с университетами Китая получил развитие в международных образовательных программах «Энергетический мост» и «Симфония сотрудничества». Эти инициативы объединяют студентов и представителей российских и зарубежных университетов, создавая возможности для обмена знаниями, опытом и развития совместных проектов.

- Через международные образовательные программы мы закладываем основу будущего сообщества молодых специалистов. Сегодня студенты разных стран обмениваются знаниями и опытом, а завтра, став профессионалами, смогут вместе развивать международные проекты, – добавила представитель компании.

Авторы Валерия Мишина