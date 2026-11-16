В Калуге арестовали генерального директора и директора по строительству ООО «Независимая газовая компания» по делу о предполагаемом хищении более трёх миллионов рублей из бюджета. Следствие считает, что подрядчик завысил стоимость ремонтных работ в Первомайске ЛНР, получив полную оплату за услуги, часть которых фактически не была выполнена. Об этом сообщила пресс-служба Калужского областного суда.

По версии следствия, в декабре 2024 года государственное автономное учреждение «Региональный центр энергоэффективности» заключило с ООО «Независимая газовая компания» договор на проведение ремонтных работ в Первомайске. Стоимость контракта превысила 19 миллионов рублей.

В августе 2025 года заказчик подписал акт приёмки, после чего подрядчику полностью перечислили деньги. Оплата производилась за счёт субсидии из регионального бюджета.

Однако последующая экспертиза выявила существенные расхождения между документами и фактически выполненными работами. По оценке специалистов, реальная стоимость ремонта оказалась значительно ниже заявленной.

Кроме того, проверка показала, что некоторые работы не были завершены, а часть предусмотренных договором демонтажных мероприятий вообще не проводилась. Следствие полагает, что таким способом бюджету причинили ущерб на сумму свыше трёх миллионов рублей.

Руководителям компании предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Калужский районный суд избрал обоим меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. В случае признания виновными им грозит до десяти лет лишения свободы.

Первомайск находится в ЛНР и входит в число территорий, которым Калужская область оказывает помощь в восстановлении инфраструктуры. ООО «Независимая газовая компания» ранее участвовало в ремонте социальных объектов города, включая образовательные учреждения.

Ранее Life.ru рассказывал о другом уголовном деле, связанном с предполагаемым хищением бюджетных средств при восстановлении жилых домов в ЛНР. Тогда фигурантом расследования стал руководитель компании, выступавшей генеральным подрядчиком программы восстановления двух тысяч домов.