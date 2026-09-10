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Опубликовано 10 сентября, 13:56

В Кемерове ищут 15-летнюю студентку, пропавшую из общежития техникума

Фото Милены Кузеновой публикуется в информационных целях — для содействия её розыску. Если вам известно местонахождение подростка, сообщите в полицию по телефонам 8 (3842) 39-90-10 или 102.

Фото Милены Кузеновой публикуется в информационных целях — для содействия её розыску. Если вам известно местонахождение подростка, сообщите в полицию по телефонам 8 (3842) 39-90-10 или 102.

В Кемерове полиция разыскивает 15-летнюю Милену Кузенову, которая 7 сентября ушла из общежития местного техникума и до сих пор не вернулась. К поискам подростка также подключились волонтёры. Информацию о пропаже девушки уже распространили местные поисковые службы и СМИ.

По данным полиции, Милене на вид 16–17 лет, её рост около 170 сантиметров, телосложение нормальное, волосы тёмные. В день исчезновения на ней были чёрная кофта, чёрные штаны и чёрные кроссовки.

Сотрудники отдела полиции «Рудничный» УМВД России по Кемерову просят всех, кто видел девушку после 7 сентября или располагает информацией о её возможном местонахождении, сообщить об этом по телефонам 8 (3842) 39-90-10, 02 или 102 с мобильного телефона.

Волонтёры поискового отряда также распространяют ориентировку на Милену. В их сообщении параметры одежды и роста немного отличаются от полицейской ориентировки, поэтому при публикации я бы оставила именно данные МВД как первичные.

В Кемерове и раньше проходили масштабные поиски пропавших несовершеннолетних. В июне Life.ru сообщал о розыске 12-летней Анастасии Гавриловой, которая ушла из дома и перестала выходить на связь.

Больше новостей региона — в разделе «Кемерово» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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