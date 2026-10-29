В Киеве и ряде областей Украины объявлена тревога из-за угрозы баллистики

В Киеве и ряде областей Украины утром 29 октября объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистических ракет. Об этом сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и данные онлайн-карты воздушных тревог.

Предупреждение о возможном применении баллистического вооружения поступило в 01:47 по местному времени, затем повторилось около 8 утра. После этого в украинской столице и нескольких регионах были активированы сигналы воздушной тревоги.

Ранее Life.ru сообщал о воздушной тревоге в Киеве и ряде областей Украины из-за угрозы баллистических ударов. Тогда предупреждение распространилось на столицу и несколько регионов страны.