Россия выступает против предоставления западным государствам дополнительных мест в Совете Безопасности ООН. Москва считает, что при реформировании организации необходимо расширять участие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Об этом в интервью ТАСС заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

По словам дипломата, действующий состав Совбеза не в полной мере отражает изменения в мировой политике. Для адаптации организации к новым условиям российская сторона предлагает усилить позиции государств, которые она относит к мировому большинству.

«Наш ключевой тезис: единственный способ привести Совет Безопасности Организации в соответствие с многополярными реалиями — расширить в нём представленность стран мирового большинства», — подчеркнул Логвинов.

При этом предоставление новых мест западным странам Москва поддерживать не намерена. Представитель МИД заявил, что Россия не допустит увеличения их представительства за счёт предлагаемых изменений.

Логвинов также отметил, что российские подходы к модернизации Совбеза прошли проверку временем и, по его оценке, находят понимание среди других государств — членов ООН.

Сейчас в Совет Безопасности входят 15 стран, пять из которых обладают статусом постоянных членов и правом вето. Это Россия, Китай, США, Великобритания и Франция. Изменение состава органа потребует поправок в Устав ООН, включая согласие всех пяти постоянных членов.