В Москве появится Дворец ветеранов СВО с центром реабилитации

В Москве до конца 2027 года планируют открыть Дворец ветеранов специальной военной операции, где участники боевых действий смогут проходить реабилитацию, заниматься спортом и получать необходимую поддержку. Учреждение разместится на территории Екатерининского парка. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Новый комплекс создают на базе действующего социально-реабилитационного центра. Для этого реконструируют два трёхэтажных корпуса общей площадью 22 тысячи квадратных метров. Работы начались в январе 2026 года.

«Очень важный проект на базе социально-реабилитационного центра. <…> Дворец ветеранов СВО примет своих посетителей в конце 2027 года», — рассказал Собянин.

В обновлённом центре установят современное медицинское и реабилитационное оборудование. Ветеранам предложат программы восстановления здоровья, занятия адаптивной физкультурой и консультации специалистов. С посетителями будут работать в том числе диетологи, эндокринологи и спортивные инструкторы.

Помощь смогут получать и семьи участников СВО. Особое внимание уделят дневным и краткосрочным программам, которые позволят проходить необходимые процедуры без длительного пребывания в учреждении.

Одновременно в столице продолжается масштабное благоустройство Екатерининского парка. Работы охватывают около 17 гектаров в Мещанском районе. Здесь обновляют пространства для прогулок, занятий спортом, семейного отдыха и проведения культурных мероприятий. Реконструкцию парка власти рассчитывают завершить до конца 2026 года.