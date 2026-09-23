Московские ветеринары спасли джек-рассел-терьера по кличке Тимон, который около трёх месяцев прожил с проглоченным мячиком в желудочно-кишечном тракте. Об этом сообщили в ГБУ «Мосветобъединение».

В Москве спасли джек-рассела, три месяца прожившего с мячиком в ЖКТ. Фото © Telegram / Моя Ветклиника

Хозяева привезли 3,5-летнего пса в Бутовскую ветклинику после того, как у него в течение суток не прекращалась рвота. Тимона отправили на УЗИ и рентген, где специалисты заметили в ЖКТ круглый инородный предмет. Пса прооперировали хирург Дарья Матвеева и анестезиолог Софья Петрова. Во время вмешательства врачи извлекли мячик.

Владельцы сразу узнали игрушку: она исчезла ещё три месяца назад во время игры с ребёнком. Всё это время предмет находился внутри собаки и долго не вызывал заметных проблем.

Ветеринары объяснили, что проглоченные предметы действительно могут некоторое время никак себя не проявлять. Однако позднее они способны сместиться и вызвать рвоту, боль или другие симптомы. Сейчас Тимон чувствует себя хорошо и быстро восстанавливается после операции.

Ранее Life.ru писал, как московские ветеринары спасли французского бульдога Смайла, проглотившего серьги хозяйки. Владельцы сначала думали, что питомец съел кусок игрушечного дракона, однако обследование показало сразу несколько инородных предметов. Среди них оказались серьги из муранского стекла. Собаку доставили к врачам достаточно быстро, поэтому хирургическая операция ей не понадобилась.