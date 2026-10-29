В нефтяной отрасли передали работу 200 роботам и сэкономили 400 тысяч рабочих часов за год Программные роботы сверяют документы, переносят данные между корпоративными системами и собирают отчеты. Они работают по заданным алгоритмам и делают то, что раньше сотрудникам приходилось выполнять вручную. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Разработчики «Газпромнефть – Цифровые решения» создали более 200 программных роботов в подразделениях кадров, бухгалтерии и закупок на предприятиях. За год алгоритмы сэкономили компании свыше 400 тысяч рабочих часов. Экономия нескольких минут на одном документе в масштабах компании освобождает людям сотни тысяч часов. Теперь сотрудники меньше работают с ручным вводом и фокусируются на аналитике.

Перед внедрением специалисты анализируют процесс: какие действия повторяются, сколько времени занимают, где возникают задержки и что можно автоматизировать.

- Мы внедряем роботов там, где сотрудники ежедневно делают одно и то же. Робот действует по алгоритму, а специалисты в это время решают сложные задачи: оценивают данные, делают заключения. Мы получаем сотни тысяч часов сэкономленного времени, а главное – сильную экспертизу и вовлеченных сотрудников, — рассказал руководитель направления программных роботов (RPA) «Газпромнефть – Цифровые решения» Евгений Винокуров.

Кроме программных роботов, разработчики развивают платформы управления бизнес-процессами (BPM). Программные роботы выполняют отдельные операции, а BPM-платформа выстраивает процесс целиком: распределяет задачи, контролирует сроки и связывает подразделения и ИТ-системы.

- Чем крупнее бизнес, тем важнее сокращать объём ручных операций. Мы переходим от автоматизации точечных задач к перестройке процессов целиком. Так компания эффективнее использует ресурсы, — пояснила глава дирекции общекорпоративных функций компании Ирина Архипова.

Авторы Валерия Мишина