В Нидерландах несколько пляжей загрязнило нефтепродуктами

На нескольких пляжах в провинции Зеландия на юго-западе Нидерландов обнаружили нефтяное загрязнение. Местные власти рекомендовали отдыхающим не купаться там, где на берегу или в воде заметны следы нефтепродуктов. Источник загрязнения пока не установлен.

Первые сообщения поступили из Весткапелле, после чего похожие выбросы нашли и на других участках побережья. Следы нефтепродуктов зафиксировали в том числе возле природного заповедника Вердронкен-Зварте-Полдер. По данным властей, часть вещества представляет собой тяжёлое судовое топливо.

На большинстве пляжей остатки топлива находились среди выброшенных на берег водорослей, а в районе заповедника их обнаружили непосредственно на песке. Государственное управление автомобильных дорог и водного хозяйства Нидерландов совместно с местными властями и экологическими организациями занимается очисткой побережья. Жителей и туристов призвали не прикасаться к загрязнённым участкам и избегать контакта с нефтепродуктами.

В мае российские туристы пожаловались на мазут на пляжах Нячанга и Камрани во Вьетнаме, где чёрные сгустки загрязняли берег и прибрежную воду. Отдыхающие рассказывали, что нефтепродукты налипали на кожу и одежду, а часть вещей после контакта с ними приходилось выбрасывать. Некоторым туристам из-за ситуации пришлось отказаться от купания в море и проводить время у бассейнов.