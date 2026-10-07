В Новосибирске скорая 7 минут не могла проехать к задыхающемуся годовалому ребёнку из-за шлагбаума

Бригаде скорой пришлось оставить автомобиль у въезда в новосибирский ЖК «Галактика» и идти к годовалому пациенту пешком. По данным РЕН ТВ, медики семь минут не могли попасть во двор: шлагбаум не поднимался, несмотря на включённые спецсигналы.

Родители вызвали помощь, когда у сына возникли проблемы с дыханием. Как сообщает телеканал, установленная система должна автоматически пропускать экстренные службы, реагируя на сирену и проблесковые маячки. Однако в этот раз механизм не сработал, а вручную открыть проезд было невозможно.

Звонки охране и инженеру управляющей компании результата не дали. Ограждение подняли уже после того, как врачи отправились к ребёнку без машины. После случившегося его отключили до завершения проверки.

Инцидент обострил спор вокруг организации въезда. Одна из жительниц утверждает, что собственники изначально выступали против шлагбаумов, а УК установила их без согласования. По её словам, оборудование стоило более трёх миллионов рублей, и оплачивать его предстоит жильцам ежемесячно.

Женщина также пожаловалась на необходимость согласовывать каждый въезд и выезд. Кроме того, во дворе тестировали одностороннее движение, которое, по её словам, приводило к пробкам.

В управляющей компании изложили другую позицию: шлагбаумы поставили на основании решений общих собраний собственников и в соответствии с договорами. Как передаёт РЕН ТВ, Государственная жилищная инспекция не выявила оснований для проверки.

Телеканал опубликовал запись одного из случаев, когда автомобиль скорой не смог проехать на территорию комплекса. На кадрах слышна сирена, но проезд остаётся закрытым. Данных о дальнейшем состоянии мальчика в сообщении нет.

Вопрос контроля за решениями управляющих организаций касается и расходов на общее имущество. В августе депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал об изменениях, призванных сделать работу УК прозрачнее. По его словам, единый порядок оформления актов выполненных работ должен помочь собственникам проверять, действительно ли оплаченные услуги оказаны в срок и полностью. Парламентарий также подчеркнул необходимость внимательно изучать протоколы собраний и документы о приёмке.