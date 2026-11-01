В Истринском округе Московской области объявили угрозу атаки беспилотников. На фоне предупреждения ограничения затронули работу столичного аэропорта Домодедово, где возможны изменения в расписании рейсов. Об этом сообщила глава округа Татьяна Витушева.

Предупреждение для жителей и гостей Истры появилось в 01:12 мск 1 ноября. Витушева призвала граждан сохранять бдительность и строго соблюдать меры безопасности.

Отдельно глава муниципалитета попросила не размещать в социальных сетях фотографии и видеозаписи работы систем противовоздушной обороны. По её словам, подобные материалы могут использоваться противником для подготовки диверсий.

Росавиация сообщила об изменении режима работы Домодедово. Из-за временных ограничений на использование воздушного пространства аэропорт принимает и отправляет самолёты только по согласованию с соответствующими органами.

В ведомстве предупредили, что пассажирам следует учитывать возможные корректировки расписания. Ограничения введены для обеспечения безопасности полётов. Другие аэропорты московского авиаузла, согласно первоначальным сообщениям, продолжали работать в штатном режиме.

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